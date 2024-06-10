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обстріл (27098) Донецька область (7581)

Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів три райони області, загинула 1 особа

Наслідки обстрілів Донеччини 9 червня

Протягом доби російські окупанти 8 разів обстріляли Донеччину, вбивши 1 особу у Часовоярській громаді.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

В Олександрополі Мар'їнської громади пошкоджено 3 будинки, також у Курахівці пошкоджено 5 будинків.

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Краматорський район.

Росіяни обстріляли Торське, Терни і Ямполівку Лиманської громади. Також під вогнем рашистів околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, зокрема 5 дітей.

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