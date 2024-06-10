На Восточном направлении за минувшие сутки ВСУ обезвредили более 1000 российских оккупантов и пункт управления БПЛА, - ОСГВ "Хортиця"

В течение 9 июня в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" ликвидировано 1053 российских оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канале "Хортицький вітер".

Только на восточном направлении потери россиян за минувшие сутки составляют:

личного состава - 1053;

танков - 10;

боевых бронемашин - 13;

пушек и минометов - 37;

противотанковых средств - 2;

автомобильной техники - 42;

специальной техники - 12

БПЛА - 785;

пунктов управления БПЛА - 1;

укрытий - 35;

складов боеприпасов - 7;

складов ГСМ - 1.

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