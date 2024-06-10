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армия РФ (18042) ликвидация (3138) ОСГВ Хортица (199) уничтожение (6249)

На Восточном направлении за минувшие сутки ВСУ обезвредили более 1000 российских оккупантов и пункт управления БПЛА, - ОСГВ "Хортиця"

окупанти,знищення

В течение 9 июня в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" ликвидировано 1053 российских оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канале "Хортицький вітер".

Только на восточном направлении потери россиян за минувшие сутки составляют:

  • личного состава - 1053;
  • танков - 10;
  • боевых бронемашин - 13;
  • пушек и минометов - 37;
  • противотанковых средств - 2;
  • автомобильной техники - 42;
  • специальной техники - 12
  • БПЛА - 785;
  • пунктов управления БПЛА - 1;
  • укрытий - 35;
  • складов боеприпасов - 7;
  • складов ГСМ - 1.

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