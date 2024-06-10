На Восточном направлении за минувшие сутки ВСУ обезвредили более 1000 российских оккупантов и пункт управления БПЛА, - ОСГВ "Хортиця"
В течение 9 июня в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" ликвидировано 1053 российских оккупанта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канале "Хортицький вітер".
Только на восточном направлении потери россиян за минувшие сутки составляют:
- личного состава - 1053;
- танков - 10;
- боевых бронемашин - 13;
- пушек и минометов - 37;
- противотанковых средств - 2;
- автомобильной техники - 42;
- специальной техники - 12
- БПЛА - 785;
- пунктов управления БПЛА - 1;
- укрытий - 35;
- складов боеприпасов - 7;
- складов ГСМ - 1.
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