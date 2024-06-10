На Східному напрямку минулої доби ЗСУ знешкодили понад 1000 російських окупантів та пункт управління БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"
Протягом 9 червня в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 1053 російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналі "Хортицький вітер".
Лише на східному напрямку втрати росіян за минулу добу становлять:
- особового складу - 1053;
- танків - 10;
- бойових бронемашин - 13;
- гармат і мінометів - 37;
- протитанкових засобів - 2;
- автомобільної техніки - 42;
- спеціальної техніки - 12
- БпЛА - 785;
- пунктів управління БпЛА - 1;
- укриттів - 35;
- складів боєприпасів - 7;
- складів ПММ - 1.
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