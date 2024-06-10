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Враг обстрелял 8 громад Сумщины в течение дня: россияне применяли минометы, артиллерию, дроны-камикадзе

Російські обстріли Сумщини 10 червня

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Великописаревская громада: с территории РФ осуществлены артобстрелы (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), удары дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг нанес удары дронами-камикадзе типа "FPV" (13 взрывов), артобстрелы (25 взрывов), обстрелы из минометов (16 взрывов).
  • Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Эсманьская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и нанес удары дронами-камикадзе типа "FPV" (5 взрывов).
  • Николаевская громада: с территории РФ осуществлены удары дронами-камикадзе типа "FPV" (4 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).
  • Белопольская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).

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обстрел (27259) Сумская область (3153)


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10.06.2024 23:10 Ответить
 
 