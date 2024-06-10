Враг обстрелял 8 громад Сумщины в течение дня: россияне применяли минометы, артиллерию, дроны-камикадзе

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

Великописаревская громада: с территории РФ осуществлены артобстрелы (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), удары дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).

Краснопольская громада: враг нанес удары дронами-камикадзе типа "FPV" (13 взрывов), артобстрелы (25 взрывов), обстрелы из минометов (16 взрывов).

Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Эсманьская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и нанес удары дронами-камикадзе типа "FPV" (5 взрывов).

Николаевская громада: с территории РФ осуществлены удары дронами-камикадзе типа "FPV" (4 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).

Читайте также: Россияне ударили КАБами по селу Цветково Запорожской области: пострадали 3 человека