Враг обстрелял 8 громад Сумщины в течение дня: россияне применяли минометы, артиллерию, дроны-камикадзе
В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Великописаревская громада: с территории РФ осуществлены артобстрелы (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), удары дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).
- Краснопольская громада: враг нанес удары дронами-камикадзе типа "FPV" (13 взрывов), артобстрелы (25 взрывов), обстрелы из минометов (16 взрывов).
- Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Эсманьская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и нанес удары дронами-камикадзе типа "FPV" (5 взрывов).
- Николаевская громада: с территории РФ осуществлены удары дронами-камикадзе типа "FPV" (4 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).
- Белопольская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
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показать весь комментарий10.06.2024 23:10 Ответить Мне нравится 1
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