Ворог обстріляв 8 громад Сумщини протягом дня: росіяни застосовували міномети, артилерію, дрони-камікадзе
Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Великописарівська громада: з території РФ здійснено артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог завдав удари дронами-камікадзе типу "FPV" (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріли з мінометів (16 вибухів).
- Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та завдав ударів дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів).
- Миколаївська громада: з території рф здійснено удари дронами-камікадзе типу "FPV" (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).
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показати весь коментар10.06.2024 23:10 Відповісти Мені подобається 1
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