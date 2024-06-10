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обстріл (27098) Сумська область (3246)

Ворог обстріляв 8 громад Сумщини протягом дня: росіяни застосовували міномети, артилерію, дрони-камікадзе

Російські обстріли Сумщини 10 червня

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада: з території РФ здійснено артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог завдав удари дронами-камікадзе типу "FPV" (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріли з мінометів (16 вибухів).
  • Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та завдав ударів дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів).
  • Миколаївська громада: з території рф здійснено удари дронами-камікадзе типу "FPV" (4 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

Дивіться: Російська ДРГ спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. ВIДЕО

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10.06.2024 23:10 Відповісти
 
 