Ворог обстріляв 8 громад Сумщини протягом дня: росіяни застосовували міномети, артилерію, дрони-камікадзе

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Великописарівська громада: з території РФ здійснено артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).

Краснопільська громада: ворог завдав удари дронами-камікадзе типу "FPV" (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріли з мінометів (16 вибухів).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та завдав ударів дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів).

Миколаївська громада: з території рф здійснено удари дронами-камікадзе типу "FPV" (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

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