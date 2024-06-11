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У Украины есть окно возможностей трансформировать свою экономику. Но успех зависит от лидерства в Киеве, - Прицкер

пріцкер

Украина сейчас имеет окно возможностей для того, чтобы переориентировать всю страну на интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Запад может помочь с инвестициями, от Украины же требуется хорошее управление тех, кто руководит реконструкцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на Конференции по восстановлению Украины в Германии заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

"Украина имеет окно возможностей трансформировать свою экономику и переориентировать страну на путь интеграции в ЕС и НАТО. Но коллективные инвестиции, которые все мы делаем - будь то некоммерческие организации, будь то страны-доноры, компании-доноры, частный сектор и коммерчески ориентированные организации - все эти усилия, все коллективные обязательства, которые представлены в этой комнате и во многих частях мира, основываются на хорошем управлении тех, кто руководит реконструкцией", - отметила Прицкер.

И добавила, что успех будет зависеть от руководства в Киеве

"И качество лидерства в Киеве должно отражать честность, единство и демократические ценности, которые представляют настоящий отрыв от постсоветского прошлого, отрыв, к которому стремится Украина, к которому стремится народ Украины. Поэтому это главное, что, по моему мнению, мы должны взять из этой конференции", - отметила Прицкер.

Также читайте: Украинцы впервые за последние годы ответили, что демократическая система важнее, чем сильный лидер, - опрос КМИС

Автор: 

лидер (25) Украина (44961) Прицкер Пенни (36)


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Топ комментарии
+26
Хто буде трансформувати?! Клоуни -шоумени, дебільні безуглі? Чи продажні гниди?
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11.06.2024 08:07
+18
Зам.прокурора зі своєю шльондрою на Porsche.
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11.06.2024 08:18
+12
Читайте уважно і думайте! Тьотка Пріцкер, якщо її слова перекласти на побутову мову, означає, що вила вам в бік та сраку, поки "лідерством" в Україні володіють ЗЕлупо-Дєрмак та їхній кодло-кагал.
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11.06.2024 08:33
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Хто буде трансформувати?! Клоуни -шоумени, дебільні безуглі? Чи продажні гниди?
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11.06.2024 08:07 Ответить
Зам.прокурора зі своєю шльондрою на Porsche.
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11.06.2024 08:18 Ответить
Зам.прокурора зі своєю шльондрою на Porsche....та печерський "суд" на чолі з татаравими і партновими...а також "українські юристи" ванюшка баканаФФ і рєзнікаФФ.....
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11.06.2024 10:24 Ответить
Читайте уважно і думайте! Тьотка Пріцкер, якщо її слова перекласти на побутову мову, означає, що вила вам в бік та сраку, поки "лідерством" в Україні володіють ЗЕлупо-Дєрмак та їхній кодло-кагал.
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11.06.2024 08:33 Ответить
А я про що?
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11.06.2024 08:36 Ответить
а тЄпЄрь ....ПРіцкєр!- ВИХАДІ !!!

Так хочеться щоб оці дві перші літери ПР у прізвищі пані Пріцкер (сімʼя котрої з Великих Прицків з України родом) стали вбивцями младоЗЕкаманди дітища Кучми-Ахмєтова - Партії Регіонів =ОПУЗеЖопа вбивць України...
Так-так саме Кучма , батько олігархату відкупився від ДАНЕЦЬКОЇ БАНДИ АХМЄТОВА -подарувавши їм весь регіон, а сам здав свій Пінчуку та Коломойському.
Й доки оці покидьки АХМЄТОВ+ПІНЧУК + Коломойський будуть ПРитуляти своїх ПРитул та Буратін до влади -УКРАЇНІ НЕ ЖИТИ!!!

А Пріцкер розкрила й знищила найвеличнішу мафію Мексики , то невже ці покидьки їй й не по зубах!
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11.06.2024 09:53 Ответить
Висновок в тому що потрібно гнати звідси політичну мафію олігархів, корупціонерів. Але ж вони вчепились в годівницю мертвою хваткою
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11.06.2024 08:08 Ответить
Хоч бери і оголошуй збір на кілера для Андрія Борисовича,щоб не проґавити вікно можливостей для України.
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11.06.2024 08:08 Ответить
Бубочку хотите осиротить? У него и так каша в голове, а то совсем е@нется от горя!
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11.06.2024 08:24 Ответить
Незводьте наклепи на нашого ґаранта,не має в нього каші в голові,він манку не нюхає в його голові БИДЛОЗЕПАН,аргентинського виробництва).
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11.06.2024 08:34 Ответить
Але ж бо, тада до чього тут лечебный канабiс, що вiн за нэго так хвацько убивався, ондого.
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11.06.2024 09:26 Ответить
Вибачаюсь, якщо по незнанню навів наклеп на Найогид Найвеличнішого, але про кашу - то не моє, я просто по аналогії з тим, що про блазня сказав його ставленик, колишній прем'єр, той, що на самокаті по кабінетам їздив (ото був пи@дець, вибачте), про туман у голові лідора. Ще б не туман, якщо там постійно ніс чухався, там не тільки Аргентина, там і Колумбія, там ще якісь єкзотичні країни приймали участь. До речі, зараз ніс воно не чухає. Пересіло на щось друге? Поведінка, як і раніше, неадекватна, а от ніс залишило у покої.
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11.06.2024 10:00 Ответить
пам`ятаю шоу 95-го кагалу: "...кто стрілял в шифіра?!..."
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11.06.2024 10:26 Ответить
Можете вікно закривати-діла не буде ..ви зі своїми тут не потрібні
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11.06.2024 08:12 Ответить
але все залежить від підерства в Києві...
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11.06.2024 08:14 Ответить
Лідер вже є - Залужний. 95% довіри. Це шанс. Просерем цей шанс - ніхто нам не дохтор
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11.06.2024 08:41 Ответить
ульянку то куда теперь?
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11.06.2024 09:28 Ответить
Вибач, але ти недоумок, якщо не бачиш, що він з того ж кагалу, що і зельона братія.
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11.06.2024 11:24 Ответить
більше тридцяти років, якось не складаються у українців обрати достойного лідера у києві.
за рідкісним випадком. та й те, таке собі.
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11.06.2024 08:14 Ответить
Одне лайно вибираємо..тому і жили так а зеля-то вишенька на торті
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11.06.2024 08:24 Ответить
Шлепер цэ вишенка, которую еще поискать нужно было? Перед телекамерами прямого эфира, предвкушая повысить свой рейтинг в предвыборных перегонах, бывший «реабилитированный» ЗэКа «мочит вокал сольный»: угощает бывшего КГБиста детской забавой - «льодяниками монпансьЕ». Была бы рядом песочница, отдал бы свою лопатку поиграться. Просматривается образ, простого до нельзя, советского «гражданина», невообразимо - широкой души, по-Маяковскому, который «всегда готов» взять на себя вину, если надо: «Я достаю из широких штанин… ЛЕДЕНЕЦ!… в консервной банке; читайте! Завидуйте! Я - гражданин, а не какая-нибудь там Ю - гражданка! Украина встретила такого «претендента» тухлыми яйцами (розбовтками). «З переляку йому стаЕ зле i вiн зомлiв, залишивши оточуючих на одинцi зi своiм H2...
Кременчугская тюрьма. ЗэКа свято чтят память о своем кореше. Его койку содержат опрятной, «незайманою». «Внатуре! Мы всей зоной тянем массу за тебя. Кака-нэ -- ты мое - ай, нэ-нэ!... Сыграни мне братан блюзец: чтобы лука мене захотелось, чтоб ни спалось, ни пилось, ни елось; чтобы кукишем стал капец… сыграни мне, братан, блюзец, сыграни… Ай, нэ - нэ - ты мое -кака-нэ».
В рекламном буклете Януковича-кандидата повествуется о его тяжелом босоногом детстве в шахтерском городке, о сугробах терриконов, в которых можно увязнуть, о первых - неуверенных гоп-стоп шагах, когда старшенькие на него свалили всю вину. Однако, нужно контролировать свой «базар», а то ведь, «по понятиям» на зоне, за плаксивые речи, при случае, можно угодить «за дальний стол» и плескаться «ложкой с дыркой в баланде» - информация для раскрутчиков кандидатов в будущем. Но среди всего этого «лихолетья» Янукович нашел себе достойное применение в качестве завгара. С фотографий буклета взирает на вас такой статный и бравый зампотылу, который очень нравится всем украинским старушкам, молодость которых действительно прошла в лихолетье и тяжелом труде. Если бы Янукович был женщиной, то рекламный буклет передавал бы следующие преимущества Янукович -леди: «симпатичная женщина, которой - за тридцать. Правда немного помята жизнью. Но смотрится очень неплохо. И характер не стервозный, когда молчит. Не идет, а несет себя. Вкусно готовит. В быту - скромница, а в постели - шлюха: просто идеал женщины. Ух, хороша баба. А грудь у нее, надо сказать, ну, очень смачная, словно апельсины, но без наколок (апельсины бывают и «наколотые»). С такой характеристикой не только под статью Гражданского Кодекса, но и на страницы детективного романа не попадешь. Все украинские «мухоморы», безусловно влюбились бы в такую «железную леди» и проголосовали бы только за нее. Может к следующим выборам резонно сменить пол: реклама готова - авось повезет « слямзить» электорат Владимировны. На эту тему можно долго и шутить, и полемизировать, но реально ведь мы тогда отдали судьбу страны ЗЭЦЯРi, которому, говорят, шо на киче поводили... по губам...

-«КАКА - НЭ, ТЫ - МОЕ, АЙ, НЭ-НЭ !

«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года, из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело при помощи космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)».

ЗэКа ЛЕНIН * ЗэКа СТАЛIН СэРэСэРэ ЗэКа ЯНУКОВИЧ
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11.06.2024 09:45 Ответить
Пріцкер майже не дипломатично натякнула, шо 🤡 з ОПою треба їдти нах... лідор він ніякий, але фесбешник хороший , тому Україні піднімати економіку ніхто не буде , поки ця зеленська пад*о не піде ...за станом здоров'я
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11.06.2024 08:14 Ответить
Дєрьмак лідирує. Клован на підтанцівках.
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11.06.2024 08:17 Ответить
ЗІЛЬОНСЬКИЙ ЗАБИРАЙСЯ З УКРАЇНИ. ПОКИ ТЕБЕ НЕ ВИКИНУЛИ ЗА ВУХА!!!
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11.06.2024 08:19 Ответить
А судить кого? Кто ответить за уничтожение страны и смерти сотен тысяч украинцев?
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11.06.2024 08:25 Ответить
Все насиільки чітко озвучено, що жодних сумнівів про що і про кого йде мова.
І дуже добре, що очевидним вона назвала де знаходиться народ з його прагненням волі і європейського демократичного майбутнього, і влада з її автократичністю і корупцієй. Це різні береги світового океану.

Це ж точо не від не усвідомлення наслідків для країни.
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11.06.2024 08:26 Ответить
От тільки про "народ" ви даром ... Саме цей "народ" забезпечив "лідерство", як висловилась Пріцкер, кагалу ЗЕлуплених дєрмаків.
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11.06.2024 08:36 Ответить
Перед тим як звинувачувати народ, краще згадайте, що цей лідер на сам перед розвів народ на довіру, чи може хтось голосував за дєрьмака чи татарова, та і йшов він лише на один срок.
Потрібно встановлювати кримінальну відповідалність за невиконання передвиборчих обіцянок,
бо як лізуть до влади то обіцяють на перегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть
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11.06.2024 08:46 Ответить
Ви не праві. Згадайте як його підтримував захід перед виборами.
Не може бути вини народу в тому, що він прагне довіряти.
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11.06.2024 08:51 Ответить
Найбільш успішний російський шпигун в Україні - зєля. То що, вибори неначасі, українці?
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11.06.2024 08:35 Ответить
А резидент все рівно д*Єрмак!
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11.06.2024 08:37 Ответить
Слабенько скиглимо, слабенько...
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11.06.2024 08:43 Ответить
Можу дати гривню. Одну. Одноразово
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11.06.2024 08:42 Ответить
Український олігархат ніколи не дозволить економічного реформування. Так, що не тратьте тьотю грошей... хто б не керував країною,.
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11.06.2024 08:37 Ответить
Так вона майже прямо сказала, що ні цента, ні пенса не отримають при такій владі.
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11.06.2024 08:38 Ответить
Вікно можливостей, влада розцінює як можливість красти, потрібні вибори та повна люстрація тих, хто був при владі, адже саме вони пограбували, ослабили країну, чим і скористався путін
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11.06.2024 08:37 Ответить
В першу чергу ліквідувати всезагальну виборчу систему і відсікти від скриньок для бюлетенів сракоголове бидло!
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11.06.2024 08:40 Ответить
Скриньки мають бути *********, аби підрахунок йшов моментально.
Скриньки мають зчитувати вкладений бюлетень і вимагати від виборця підтвердження правильності врахування його голосу з направленням повідомоення на телефон і на моніторі скриньки одночасно. Це набагато дешевше ніж загибель країни.
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11.06.2024 08:55 Ответить
А що їй не подобається в довоєнній економіці, якщо не зважати, що її вже нема?
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11.06.2024 08:40 Ответить
Її не було вже у 2020 році.
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11.06.2024 08:47 Ответить
Ну і що було в 20-му? 15% падіння рівня життя? Так при Азірові таке ставалось за добу просто безпідставним підняттям пенсій!
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11.06.2024 11:14 Ответить
Тобто, це нормально, що за рік зростаючу економіку перетворюють на руїну?
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11.06.2024 12:54 Ответить
Тут треба водія міняти, а не машину переробляти.
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11.06.2024 13:26 Ответить
Поки ви тут будете сратися за своїх вождів поки вони й будуть нас всіх грабувати.За всі роки не було проукраїнської влади яка б переймалася Україною,ВСІ переймалися тільки своїм збагаченням як і нинішні.Може досить вже час гаяти?Жорстко контролювати КОЖНУ владу,карати їх,реформи примусити зробити ,боротьба з корупцією...Досить вже бути придурками в їх руках
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11.06.2024 08:44 Ответить
Треба західним політикам пояснити різницю між вінком можливостей та ьа очком можливостей для нашої економіки
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11.06.2024 08:44 Ответить
З ЗЄрмаками будь-яке вікно можливостей України перетворюється на факап та велике крадівництво.
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11.06.2024 08:45 Ответить
Тиждень тому міністр фінансів Марченко заявив, що за два роки війни владою було "асвоєно" >200 млрд$ військової допомоги та >85 млрд$ гуманітарної.
Нахіба лідОрам українська економіка, коли ви їх і так гарно годуєте?
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11.06.2024 08:46 Ответить
Не погано освоєно. Погодине відключення світла обіцяють замінити на похвилинне підключення взимку(
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11.06.2024 08:58 Ответить
Як і зазвичай наш наймудріший в світі нарід просере цю можливість як і всі попередні можливості трансформуватися в 90ті, вступити в НАТО, Евросоюз.
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11.06.2024 09:05 Ответить
Хітрий_план...оманський план.....
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11.06.2024 10:29 Ответить
Зєрмаки замурують це вікно можливостей навіки.
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11.06.2024 09:24 Ответить
Вікно то є, але його прикриває зад д'єрмака!
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11.06.2024 09:34 Ответить
Прагнення народу України , зовсім протилежне прагненням рашистських ворогів України.та їх"зелених слуг" в Україні
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11.06.2024 10:11 Ответить
 
 