У Украины есть окно возможностей трансформировать свою экономику. Но успех зависит от лидерства в Киеве, - Прицкер

Украина сейчас имеет окно возможностей для того, чтобы переориентировать всю страну на интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Запад может помочь с инвестициями, от Украины же требуется хорошее управление тех, кто руководит реконструкцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на Конференции по восстановлению Украины в Германии заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

"Украина имеет окно возможностей трансформировать свою экономику и переориентировать страну на путь интеграции в ЕС и НАТО. Но коллективные инвестиции, которые все мы делаем - будь то некоммерческие организации, будь то страны-доноры, компании-доноры, частный сектор и коммерчески ориентированные организации - все эти усилия, все коллективные обязательства, которые представлены в этой комнате и во многих частях мира, основываются на хорошем управлении тех, кто руководит реконструкцией", - отметила Прицкер.

И добавила, что успех будет зависеть от руководства в Киеве

"И качество лидерства в Киеве должно отражать честность, единство и демократические ценности, которые представляют настоящий отрыв от постсоветского прошлого, отрыв, к которому стремится Украина, к которому стремится народ Украины. Поэтому это главное, что, по моему мнению, мы должны взять из этой конференции", - отметила Прицкер.

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