Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку. Але успіх залежить від лідерства в Києві, - Пріцкер
Україна наразі має вікно можливостей для того, щоб переорієнтувати всю країну на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО. Захід може допомогти з інвестиціями, від України ж потрібне гарне урядування тих, хто керує реконструкцією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на Конференції з відновлення України в Німеччині заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
"Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку та переорієнтувати країну на шлях інтеграції до ЄС та НАТО. Але колективні інвестиції, які всі ми робимо - чи то некомерційні організації, чи то країни-донори, компанії-донори, приватний сектор і комерційно орієнтовані організації - усі ці зусилля, усі колективні зобов’язання, які представлені у цій кімнаті та в багатьох частинах світу, ґрунтуються на хорошому врядуванні тих, хто керує реконструкцією", - зазначила Пріцкер.
Та додала, що успіх залежатиме від керівництва у Києві
"І якість лідерства в Києві має відображати чесність, єдність і демократичні цінності, які представляють справжній відрив від пострадянського минулого, відрив, якого прагне Україна, якого прагне народ України. Тож це головне, що, на мою думку, ми повинні взяти з цієї конференції" – наголосила Пріцкер.
Будь ласка, зачекайте...
Так хочеться щоб оці дві перші літери ПР у прізвищі пані Пріцкер (сімʼя котрої з Великих Прицків з України родом) стали вбивцями младоЗЕкаманди дітища Кучми-Ахмєтова - Партії Регіонів =ОПУЗеЖопа вбивць України...
Так-так саме Кучма , батько олігархату відкупився від ДАНЕЦЬКОЇ БАНДИ АХМЄТОВА -подарувавши їм весь регіон, а сам здав свій Пінчуку та Коломойському.
Й доки оці покидьки АХМЄТОВ+ПІНЧУК + Коломойський будуть ПРитуляти своїх ПРитул та Буратін до влади -УКРАЇНІ НЕ ЖИТИ!!!
А Пріцкер розкрила й знищила найвеличнішу мафію Мексики , то невже ці покидьки їй й не по зубах!
НайогидНайвеличнішого, але про кашу - то не моє, я просто по аналогії з тим, що про блазня сказав його ставленик, колишній прем'єр, той, що на самокаті по кабінетам їздив (ото був пи@дець, вибачте), про туман у голові лідора. Ще б не туман, якщо там постійно ніс чухався, там не тільки Аргентина, там і Колумбія, там ще якісь єкзотичні країни приймали участь. До речі, зараз ніс воно не чухає. Пересіло на щось друге? Поведінка, як і раніше, неадекватна, а от ніс залишило у покої.
за рідкісним випадком. та й те, таке собі.
Кременчугская тюрьма. ЗэКа свято чтят память о своем кореше. Его койку содержат опрятной, «незайманою». «Внатуре! Мы всей зоной тянем массу за тебя. Кака-нэ -- ты мое - ай, нэ-нэ!... Сыграни мне братан блюзец: чтобы лука мене захотелось, чтоб ни спалось, ни пилось, ни елось; чтобы кукишем стал капец… сыграни мне, братан, блюзец, сыграни… Ай, нэ - нэ - ты мое -кака-нэ».
В рекламном буклете Януковича-кандидата повествуется о его тяжелом босоногом детстве в шахтерском городке, о сугробах терриконов, в которых можно увязнуть, о первых - неуверенных гоп-стоп шагах, когда старшенькие на него свалили всю вину. Однако, нужно контролировать свой «базар», а то ведь, «по понятиям» на зоне, за плаксивые речи, при случае, можно угодить «за дальний стол» и плескаться «ложкой с дыркой в баланде» - информация для раскрутчиков кандидатов в будущем. Но среди всего этого «лихолетья» Янукович нашел себе достойное применение в качестве завгара. С фотографий буклета взирает на вас такой статный и бравый зампотылу, который очень нравится всем украинским старушкам, молодость которых действительно прошла в лихолетье и тяжелом труде. Если бы Янукович был женщиной, то рекламный буклет передавал бы следующие преимущества Янукович -леди: «симпатичная женщина, которой - за тридцать. Правда немного помята жизнью. Но смотрится очень неплохо. И характер не стервозный, когда молчит. Не идет, а несет себя. Вкусно готовит. В быту - скромница, а в постели - шлюха: просто идеал женщины. Ух, хороша баба. А грудь у нее, надо сказать, ну, очень смачная, словно апельсины, но без наколок (апельсины бывают и «наколотые»). С такой характеристикой не только под статью Гражданского Кодекса, но и на страницы детективного романа не попадешь. Все украинские «мухоморы», безусловно влюбились бы в такую «железную леди» и проголосовали бы только за нее. Может к следующим выборам резонно сменить пол: реклама готова - авось повезет « слямзить» электорат Владимировны. На эту тему можно долго и шутить, и полемизировать, но реально ведь мы тогда отдали судьбу страны ЗЭЦЯРi, которому, говорят, шо на киче поводили... по губам...
-«КАКА - НЭ, ТЫ - МОЕ, АЙ, НЭ-НЭ !
«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года, из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело при помощи космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)».
ЗэКа ЛЕНIН * ЗэКа СТАЛIН СэРэСэРэ ЗэКа ЯНУКОВИЧ
І дуже добре, що очевидним вона назвала де знаходиться народ з його прагненням волі і європейського демократичного майбутнього, і влада з її автократичністю і корупцієй. Це різні береги світового океану.
Це ж точо не від не усвідомлення наслідків для країни.
Потрібно встановлювати кримінальну відповідалність за невиконання передвиборчих обіцянок,
бо як лізуть до влади то обіцяють на перегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть
Не може бути вини народу в тому, що він прагне довіряти.
Скриньки мають зчитувати вкладений бюлетень і вимагати від виборця підтвердження правильності врахування його голосу з направленням повідомоення на телефон і на моніторі скриньки одночасно. Це набагато дешевше ніж загибель країни.
Нахіба лідОрам українська економіка, коли ви їх і так гарно годуєте?