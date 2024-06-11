Российские оккупанты обстреляли 5 громад Сумщины из минометов и артиллерии: зафиксировано 16 взрывов
Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись Хотинская, Лебединская, Белопольская, Краснопольская и Эсманская громады.
"Эсманьская громада: враг бил из минометов (4 взрыва). Хотинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (3 взрыва). Лебединская громада: осуществлена атака дроном-камикадзе. Белопольская громада: с вражеского БпЛА отбыло сброс 2-х взрывных устройств. Краснопольская громада: зафиксирован артобстрел (3 взрыва)", - говорится в сообщении.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий11.06.2024 08:35 Ответить Мне нравится 0
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