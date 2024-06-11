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обстріл (27098) Сумська область (3246)

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини з мінометів та артилерії: зафіксовано 16 вибухів

Наслідки обстрілів Сумщини за 4 червня

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади.

"Есманьська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи). Лебединська громада: здійснено атаку дроном-камікадзе. Білопільська громада: з ворожого БпЛА відбуло скидання 2-х вибухових пристроїв. Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (3 вибухи)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв 8 громад Сумщини протягом дня: росіяни застосовували міномети, артилерію, дрони-камікадзе

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11.06.2024 08:35 Відповісти
 
 