Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини з мінометів та артилерії: зафіксовано 16 вибухів
Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади.
"Есманьська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи). Лебединська громада: здійснено атаку дроном-камікадзе. Білопільська громада: з ворожого БпЛА відбуло скидання 2-х вибухових пристроїв. Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (3 вибухи)", - йдеться у повідомленні.
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Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар11.06.2024 08:35 Відповісти Мені подобається 0
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