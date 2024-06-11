Обязательно придет время свободной Беларуси, - Зеленский
Об этом он сказал на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Как бы ни менялись политические настроения в Европе, факт нашей реальности таков: Евросоюз нужен всем, европейцам без исключения. Каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы, и хочет жить как мы - жить в мире. Украинцы такая нация", - сказал Зеленский.
Он также упомянул народы Молдовы, Грузии, страны Балкан и "других, кто уважает Европу, свободу и верховенство права".
"Обязательно наступит время свободной Беларуси. Беларуси в Европе", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+4 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий11.06.2024 12:25
+4 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий11.06.2024 12:30
+3 Ding Dong #546780
показать весь комментарий11.06.2024 13:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби бульборуси дуже хотіли бути вільними, вони б вийшли на Майдан не з квіточками, а з каменюками.
То вони так хотіли...
оце недолугедєрьмак, руками оцього недолугого, створює в Україні аналог ******** БРСР?
Цікаво: воно хоч когось, окрім дєрьмака, слухає? Може новини в інтернетах дивиться? "The Times" в оригіналі читає? Чи так і живе в мильній бульбашці теплої ванни під "доріжки аргентинської дип пошти"?
Я ж политику веду!
(Л. Филатов, "Про Федота-стрельца, удалого молодца")