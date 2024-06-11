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Обязательно придет время свободной Беларуси, - Зеленский

Володимир Зеленський

Об этом он сказал на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Как бы ни менялись политические настроения в Европе, факт нашей реальности таков: Евросоюз нужен всем, европейцам без исключения. Каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы, и хочет жить как мы - жить в мире. Украинцы такая нация", - сказал Зеленский.

Он также упомянул народы Молдовы, Грузии, страны Балкан и "других, кто уважает Европу, свободу и верховенство права".

"Обязательно наступит время свободной Беларуси. Беларуси в Европе", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила все для открытия переговоров по членству в ЕС. Все условия реализованы, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (7896) Зеленский Владимир (20434)


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Топ комментарии
+4
ти ж, сам казав, що, особисто дзвонив бульбофюреру, та сказав, що у нього в готелі вагнеровці.
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11.06.2024 12:25
+4
Яка нам справа до Бульборусії?

Якби бульборуси дуже хотіли бути вільними, вони б вийшли на Майдан не з квіточками, а з каменюками.
То вони так хотіли...
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11.06.2024 12:30
+3
Видимо кокс хорошо зашёл, генералиссимуса понесло.
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11.06.2024 13:08
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ти ж, сам казав, що, особисто дзвонив бульбофюреру, та сказав, що у нього в готелі вагнеровці.
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11.06.2024 12:25 Ответить
Яка нам справа до Бульборусії?

Якби бульборуси дуже хотіли бути вільними, вони б вийшли на Майдан не з квіточками, а з каменюками.
То вони так хотіли...
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11.06.2024 12:30 Ответить
Нах цю бульбарусь.Коли вже Україна стане така??
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11.06.2024 12:39 Ответить
білоруси напряглися від такої заяви
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11.06.2024 13:02 Ответить
Видимо кокс хорошо зашёл, генералиссимуса понесло.
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11.06.2024 13:08 Ответить
Україну краще звільни.
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11.06.2024 13:11 Ответить
100%
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11.06.2024 13:28 Ответить
це йому не вигідно...
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11.06.2024 13:50 Ответить
І саме тому оце недолуге дєрьмак, руками оцього недолугого, створює в Україні аналог ******** БРСР?

Цікаво: воно хоч когось, окрім дєрьмака, слухає? Може новини в інтернетах дивиться? "The Times" в оригіналі читає? Чи так і живе в мильній бульбашці теплої ванни під "доріжки аргентинської дип пошти"?
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11.06.2024 13:44 Ответить
... сказав просрочений узурпатор, якому Конституція "на паузі", а вибори "неможливі".
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11.06.2024 13:49 Ответить
І тут Остапа понеслоооо
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11.06.2024 14:25 Ответить
Я ж не просто балабоню,
Я ж политику веду!

(Л. Филатов, "Про Федота-стрельца, удалого молодца")
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11.06.2024 14:35 Ответить
Навіть не знаю що сказати.... Щоб часом нам не довелося втікати в демократичну білорусь, яка стане членом ЄС ! Бо я бачу, що ми ще років сто там не будемо. А потім або ЄС з НАТО розвалиться, або України не стане якщо у нас такі "гетьмани" керуватимуть !
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11.06.2024 15:56 Ответить
 
 