Обязательно придет время свободной Беларуси, - Зеленский

Об этом он сказал на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Как бы ни менялись политические настроения в Европе, факт нашей реальности таков: Евросоюз нужен всем, европейцам без исключения. Каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы, и хочет жить как мы - жить в мире. Украинцы такая нация", - сказал Зеленский.

Он также упомянул народы Молдовы, Грузии, страны Балкан и "других, кто уважает Европу, свободу и верховенство права".

"Обязательно наступит время свободной Беларуси. Беларуси в Европе", - сказал Зеленский.

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