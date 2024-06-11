Украине важно восстановить к зиме все энергообъекты, на которых это возможно. Мы знаем, как это обеспечить, - Зеленский
Очень важным вопросом для Украины является восстановление всех энергетических объектов к зиме этого года. Страна нуждается в оборудовании с неработающих электростанций и прямой финансовой поддержке со стороны союзников.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.
"В короткой перспективе, мы должны реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергетических объектов, которые возможно сейчас восстановить. Очень важно сделать это зимой, в течение следующих 3-4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От наших партнеров мы просим оборудование с ваших остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас", - сказал он.
Зеленский также отметил важность децентрализованной газовой генерации в Украине.
"Мы должны сохранить нормальную жизнь в Украине. Еще один важный элемент - высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня. Завтра будет переведена на водород и будет балансировать новую зеленую энергетику. Именно в этой области европейские и немецкие компании являются лидерами. Уже в этой области у нас есть план, как построить до 1 ГВт мощности уже в этом году", - добавил глава государства.
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100% метод - нам про нього якийсь геній ще 10 років тому розповів.
Ввели акцизний збір на ремонти доріг. Добре, справедливо коли той хто більше купляє дизпалива однозначно дужче товче дорогу (і то не факт). Але у штатах дороги значно кращі! Тобто їхні нафтовики і переробники мають менші прибутки і їм вистачає. а нашим все мало. Згадайте - хто до війни мав прибуток з нафтопереробки і ви зрозумієте - чому артист естрадного жанру став презедентом
Страна, которая на кусочке бумаги пишет сто (100) долларов, и меняет эту бумажку на бочку нефти
да, еслі би знать... но зачем нам знать, єслі у нас под рукой салавйов і скабєєва.
Я сам раніше куплявся на такі штучки типу тупиє від задорново. але ж є його величність ютуб. є багато свідчень про те, як багато більшість американців працює. Як вони до себе переманили купу мізків тих, хто не вважає, що стодолорова банкнота - нікчемний шматочок паперу.
Пан фінансіст, чи фахівець по загальним питанням?
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