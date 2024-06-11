Украине важно восстановить к зиме все энергообъекты, на которых это возможно. Мы знаем, как это обеспечить, - Зеленский

Очень важным вопросом для Украины является восстановление всех энергетических объектов к зиме этого года. Страна нуждается в оборудовании с неработающих электростанций и прямой финансовой поддержке со стороны союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.

"В короткой перспективе, мы должны реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергетических объектов, которые возможно сейчас восстановить. Очень важно сделать это зимой, в течение следующих 3-4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От наших партнеров мы просим оборудование с ваших остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас", - сказал он.

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Зеленский также отметил важность децентрализованной газовой генерации в Украине.

"Мы должны сохранить нормальную жизнь в Украине. Еще один важный элемент - высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня. Завтра будет переведена на водород и будет балансировать новую зеленую энергетику. Именно в этой области европейские и немецкие компании являются лидерами. Уже в этой области у нас есть план, как построить до 1 ГВт мощности уже в этом году", - добавил глава государства.

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