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Новости Война
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Украине важно восстановить к зиме все энергообъекты, на которых это возможно. Мы знаем, как это обеспечить, - Зеленский

Зеленський про відновлення енергооб'єктів в Україні

Очень важным вопросом для Украины является восстановление всех энергетических объектов к зиме этого года. Страна нуждается в оборудовании с неработающих электростанций и прямой финансовой поддержке со стороны союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.

"В короткой перспективе, мы должны реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергетических объектов, которые возможно сейчас восстановить. Очень важно сделать это зимой, в течение следующих 3-4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От наших партнеров мы просим оборудование с ваших остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас", - сказал он.

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Зеленский также отметил важность децентрализованной газовой генерации в Украине.

"Мы должны сохранить нормальную жизнь в Украине. Еще один важный элемент - высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня. Завтра будет переведена на водород и будет балансировать новую зеленую энергетику. Именно в этой области европейские и немецкие компании являются лидерами. Уже в этой области у нас есть план, как построить до 1 ГВт мощности уже в этом году", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20434) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+26
Потрібно одягнути зе-шоблу у шерстяні светри, взяти до рук ********* палички та усім народом піти "видобувати енергію"!!!
100% метод - нам про нього якийсь геній ще 10 років тому розповів.
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11.06.2024 12:38
+16
"Разворовали на защите! Разворуем и на восстановлении!"- другими словами!
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11.06.2024 12:38
+13

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11.06.2024 12:39
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Знати замало,треба вже вчора робити, а не язиком чесати
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11.06.2024 12:36 Ответить
Схоже вирішили пиляти бабло і відновлювати великі електростанції. Дай Бог щоб я помилився. Може бути критично важка зима для нас.
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11.06.2024 12:37 Ответить
Роби мовчки а не 3.14**и !
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11.06.2024 12:38 Ответить
Та то власне і є робота. 😁 Звіздіти.
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11.06.2024 12:41 Ответить
"Разворовали на защите! Разворуем и на восстановлении!"- другими словами!
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11.06.2024 12:38 Ответить
Потрібно одягнути зе-шоблу у шерстяні светри, взяти до рук ********* палички та усім народом піти "видобувати енергію"!!!
100% метод - нам про нього якийсь геній ще 10 років тому розповів.
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11.06.2024 12:38 Ответить
👏👏👏👏👏
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11.06.2024 12:42 Ответить
Треба напевно підняти ціни до 15₴/кВт?!
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11.06.2024 12:38 Ответить
Треба звільнити ще Галущенка, чи вже самого Єрмака?
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11.06.2024 12:39 Ответить
дермаківський прищ Зеленський фсьО знаЄт..
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11.06.2024 12:39 Ответить

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11.06.2024 12:39 Ответить
Демаго́гія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , або «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, набір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 ораторських і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 полемічних прийомів і засобів, що дозволяють ввести аудиторію в оману і схилити її на свій бік. Найчастіше застосовується для досягнення політичних цілей, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 рекламі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганді .
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11.06.2024 12:48 Ответить
тварюки вже не знають - як обдерти довірливих баранів. Дивлюся далекобійників америки - ціна дизпалива часто нижче ніж у нас. Як це?
Ввели акцизний збір на ремонти доріг. Добре, справедливо коли той хто більше купляє дизпалива однозначно дужче товче дорогу (і то не факт). Але у штатах дороги значно кращі! Тобто їхні нафтовики і переробники мають менші прибутки і їм вистачає. а нашим все мало. Згадайте - хто до війни мав прибуток з нафтопереробки і ви зрозумієте - чому артист естрадного жанру став презедентом
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11.06.2024 13:09 Ответить
Вы знаете что такое колониальный налог, который весь мир платит США.
Страна, которая на кусочке бумаги пишет сто (100) долларов, и меняет эту бумажку на бочку нефти
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11.06.2024 14:41 Ответить
І вот мнє нісколько нє удєвітєльно, что ви ету чепуху пішетє на велікомосковском нарєчіі. я понімаю завість москалєй і ім подобним із трєтьєво міра. Но еслі би знать что-нібудь об економіке США, то...
да, еслі би знать... но зачем нам знать, єслі у нас под рукой салавйов і скабєєва.
Я сам раніше куплявся на такі штучки типу тупиє від задорново. але ж є його величність ютуб. є багато свідчень про те, як багато більшість американців працює. Як вони до себе переманили купу мізків тих, хто не вважає, що стодолорова банкнота - нікчемний шматочок паперу.
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11.06.2024 19:00 Ответить
Чи е пану що відповісти про колоніальні податки, та забезпеченість амеріканської валюти?
Пан фінансіст, чи фахівець по загальним питанням?
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11.06.2024 20:24 Ответить
Що ти знаєш? Тільки те, що на все дають гроші партнери. Гроші на це ви мали, і ціни на електроенергію підняли виключно для дерибану.
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11.06.2024 12:42 Ответить
Только население и частный бизнес смогут решить основную часть проблемы изнутри. Небольшие котельные на возобновляемых ресурсах, сэс домовые и небольшие у предприятий, генераторы и так далее. Но для этого нужны дешевые кредиты и нужно убрать оплату при растаможке подобного оборудования. И народ сам все сделает.
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11.06.2024 12:42 Ответить
Металлургия на солнечных панелях не выстрелит. Кокса в Украине нет. Выращивать рапс ООН не позволит.
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11.06.2024 14:50 Ответить
Да какая нахер металлургия. Тут речь идет о том чтобы зимой просто не замерзнуть. С голоду не помрем - оон пришлет пайков если что. Хотя мы ж тут не негры и не арабы - могут и не прислать.
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11.06.2024 15:39 Ответить
Раз це чудо обіцяє, значить ні хрена не зроблять !
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11.06.2024 12:42 Ответить
Клоун
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11.06.2024 12:42 Ответить
перед цим, ви знали як захистити ці всі об'єкти. аби гроші побільше давали
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11.06.2024 12:43 Ответить
Угу, ще раз журналистам ( шестеркам олигархів) поручи займатися інженерними справами
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11.06.2024 12:50 Ответить
Все-то ви знаєте, як Своїх заживити від критичної інфраструктури, а всі інші нехай виживають. Ось на що розрахунок? Що людей зацькують настільки, що вони будуть сидіти по холодних хатах без комунікацій, а поруч буде вирувати "свято життя" у палацах. Чи звалите зимувати у цивілізовані країни? Вирішуй вже, агонізуюча субстанція.
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11.06.2024 12:51 Ответить
Якщо людям норм помирати в холодних хатах, то вони таке відношення заслужили. Яника винесли за побиття (!) студентів, а тут за геноцид цілої країни і держзраду нарід запхав язика в сраку бо "неначасі".
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11.06.2024 13:02 Ответить
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11.06.2024 12:54 Ответить
Було мільйон дронів, що заблудились поміж мільярду дерев. Тепер воно докупи ще й електростанції добавило. А що, звіздіти, не мішки носити.
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11.06.2024 12:54 Ответить
Так виглядають українськi захиснi споруди

.
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11.06.2024 12:55 Ответить
Мільйон атомних станцій!!!
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11.06.2024 12:56 Ответить
мільйяард, проше Пана
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11.06.2024 14:15 Ответить
Якщо ви знаєте то хто вам це не дає зробити.
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11.06.2024 13:12 Ответить
якби якась падла не розмінувала виходи з окупованого півострова, та маріупольський гарнізон би перемістила для захисту атомної станції, то не було б ніякої нестачі електрогенеруючих потужностей. А гес би працювали лише в режимі пікових навантажень. Я прикидав - скільки то води у водосховищі додасться якщо вночі набирати а в часи пік вмикати гідротурбіни. Виходило коливання рівня не більше тридцяти сантиметрів.
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11.06.2024 13:17 Ответить
Тварюка *****...ва! **** брехлива!
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11.06.2024 13:45 Ответить
Вчера немного офигел от нашего ДЕТека,выбило в полдень свет,захожу в мастерскую а там контролер напряжения показывает 290 В и не пускает электрику в дом.Звоню диспетчеру мол шкалит напряжение а он отвечает нет у меня наоборот показывает что 10-ка просела,звонит товарищ с другого конца села у него выбила защита холодильников.Опять звоню диспетчеру и предлагаю ему разобраться с подстанцией тот перезванивает и говорит что по всему району перекидка линий поэтому и скачки.Вывод такой все деньги уходят в карман Ахметову а подстанции до сих пор висят на старых совковых приборах и диспетчера их почти не контролируют.
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11.06.2024 14:01 Ответить
мьі нікалай фтарой?
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11.06.2024 14:14 Ответить
Він знає - йому дЄрмак так доповів....
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11.06.2024 15:08 Ответить
 
 