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В Украине заработает новая система финконтроля, чтобы средства ЕС тратились эффективно, - глава ГАСУ Басалаева

голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва

В Украине заработает новая система финансового контроля, которая поможет контролировать эффективность использования денежной помощи Евросоюза, выделенной на реформы и восстановление Украины после войны.

Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, информирует Цензор.НЕТ. В частности, речь идет о 50 млрд евро средств в рамках Ukraine Facility, распределенных на 4 года.

"Украину ждет следующее "домашнее задание" - как сделать так, чтобы эти деньги расходовались максимально эффективно, в частности чиновниками на местах. Стоит сразу подчеркнуть: для этого придется менять систему финансового контроля. В результате страна получит экономное использование ресурсов, четкое планирование финансовых расходов и ответственность со стороны всех участников", - считает Алла Басалаева.

Она подчеркивает, что ГАСУ активно участвует в этих изменениях, потому что определена одним из ключевых органов по контролю средств ЕС. Уже сегодня Госаудитслужба взаимодействует с Европейским управлением по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF). В дальнейшем европейские институты будут получать полную информацию о выявленных нарушениях.

Также Украина должна назначить независимую координационную службу по борьбе с мошенничеством (AFCOS) в соответствии с аналогичными службами Евросоюза. Она будет формировать национальную стратегию по этому направлению, выявлять уязвимые места в управлении средствами ЕС и заблаговременно их исправлять.

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Басалаева подчеркивает, что в рамках Ukraine Facility прописан четкий регламент всех процедур: графики, дедлайны, приоритеты. Выплаты будут осуществляться ежеквартально и будут зависеть от того, будет ли подавать Украина заявку и как Еврокомиссия будет оценивать соблюдение всех условий.

Поэтому наше государство должно обеспечить прозрачность в проведении тендеров, доступ к публичной информации, открытую конкуренцию и справедливость. А государства-члены ЕС и Еврокомиссия смогут напрямую коммуницировать с участниками программы на местном и региональном уровнях.

"Ukraine Facility - это не только о деньгах и о пути к членству в ЕС. Это о совместной работе государственных учреждений, бизнеса и гражданского общества. О трансформации и расширенной ответственности. Потому что восстановление и развитие Украины после войны зависят не только от наших партнеров, а прежде всего от нас самих", - подчеркивает Басалаева.

Она отмечает, что каждый управленец должен четко планировать финансовые расходы и экономно распоряжаться средствами.

Автор: 

Госаудитслужба (88) восстановление (211)


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Топ комментарии
+11
Створений вже триста перший контрольний орган. А крадуть Зельониє все прискорюючись.
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11.06.2024 16:48
+9
Яка ше Басалаєва - ці гроші повинні контролювати німецькі чиновники
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11.06.2024 16:49
+8
Сказала та, хто вважав увесь прибуток ОПК за збиток держави, через що той самий ОПК зупинився геть.
В той самий час махінацій з куртками і яйцями впритул не бачить.
Зате бачить півмільйона дронів від держави.
Так і в цьому випадку "наконтролює".
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11.06.2024 16:53
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Створений вже триста перший контрольний орган. А крадуть Зельониє все прискорюючись.
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11.06.2024 16:48 Ответить
ось як виглядає ******* "радістка Кет", яка перешкоджає роботі українських оборонних заводів

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11.06.2024 17:26 Ответить
Яка ше Басалаєва - ці гроші повинні контролювати німецькі чиновники
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11.06.2024 16:49 Ответить
Щоб кошти не розкрадалися витрачалися ефективно - введіть смертну кару і розстрілюйте по трохи держслужбовців.
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11.06.2024 16:50 Ответить
На кожен мільярд допомоги, половина розкрадається а 25% йде на зарплати тим хто повинен контролювати щоб не розкрадали .
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11.06.2024 16:53 Ответить
Яка б система не була створена, грошима мають розпоряджатися виключно європейські чиновники
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11.06.2024 16:53 Ответить
Сказала та, хто вважав увесь прибуток ОПК за збиток держави, через що той самий ОПК зупинився геть.
В той самий час махінацій з куртками і яйцями впритул не бачить.
Зате бачить півмільйона дронів від держави.
Так і в цьому випадку "наконтролює".
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11.06.2024 16:53 Ответить
Це та, що виклала у відкритий доступ підприємства ОПК, зокрема в Києві, і по них прилеиіло під Новий рік, і загинуло понад 30 людей. Якщо це ******* про це мовчать, то дуже багато хто ніколи не забуде.
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11.06.2024 16:57 Ответить
Вже стільки тих дармоїдів на високих зарплатах придумали а всі корупціонери дальше на волі...

а єдині що хоч якось реально розкривають корупцію то журналісти
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11.06.2024 16:59 Ответить
В Україні запрацює нова система фінансового контролю, яка допоможе контролювати ефективність використання грошової допомоги Євросоюзу.

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11.06.2024 17:16 Ответить
коли оця тьотя це казала, вона довго разом з дєрьмаком ржала?
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11.06.2024 17:19 Ответить
.... гроші мають прийти через патужні інвестняні .
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11.06.2024 17:31 Ответить
Знаючи наше КРУ, думаю краще б ви не контролювали. І, між іншим, було б добре, щоб витрачали ці кошти не наші розпорядники...
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11.06.2024 18:03 Ответить
Красти будуть реформовано .
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11.06.2024 18:04 Ответить
А цю Басалаєву не Єрмак призначав?
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11.06.2024 18:17 Ответить
саме так - "завгосп-президент" України

це при ЗЄ-інфанті у нас така посада "самообразовалась" 👿
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11.06.2024 19:19 Ответить
невже повернуть розстріл, а краще повішення за одну ногу, як мусоліні
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11.06.2024 18:32 Ответить
То-єсть іншими словами скомуниздять все.
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11.06.2024 18:38 Ответить
Боневтік же казав що зелені крадуть тільки гривні, а тут долари.
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11.06.2024 20:15 Ответить
Ця особа призначалась ще яником.
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11.06.2024 20:16 Ответить
Це не та Басалаєва, що надрукувала в інтернеті всі підприємства ракетних виробництв по яких кацапи в кінці грудня 2023 і на початку січні 2024 року вдарили ракетами?
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11.06.2024 20:45 Ответить
 
 