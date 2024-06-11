В Украине заработает новая система финконтроля, чтобы средства ЕС тратились эффективно, - глава ГАСУ Басалаева

В Украине заработает новая система финансового контроля, которая поможет контролировать эффективность использования денежной помощи Евросоюза, выделенной на реформы и восстановление Украины после войны.

Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, информирует Цензор.НЕТ. В частности, речь идет о 50 млрд евро средств в рамках Ukraine Facility, распределенных на 4 года.

"Украину ждет следующее "домашнее задание" - как сделать так, чтобы эти деньги расходовались максимально эффективно, в частности чиновниками на местах. Стоит сразу подчеркнуть: для этого придется менять систему финансового контроля. В результате страна получит экономное использование ресурсов, четкое планирование финансовых расходов и ответственность со стороны всех участников", - считает Алла Басалаева.

Она подчеркивает, что ГАСУ активно участвует в этих изменениях, потому что определена одним из ключевых органов по контролю средств ЕС. Уже сегодня Госаудитслужба взаимодействует с Европейским управлением по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF). В дальнейшем европейские институты будут получать полную информацию о выявленных нарушениях.

Также Украина должна назначить независимую координационную службу по борьбе с мошенничеством (AFCOS) в соответствии с аналогичными службами Евросоюза. Она будет формировать национальную стратегию по этому направлению, выявлять уязвимые места в управлении средствами ЕС и заблаговременно их исправлять.

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Басалаева подчеркивает, что в рамках Ukraine Facility прописан четкий регламент всех процедур: графики, дедлайны, приоритеты. Выплаты будут осуществляться ежеквартально и будут зависеть от того, будет ли подавать Украина заявку и как Еврокомиссия будет оценивать соблюдение всех условий.

Поэтому наше государство должно обеспечить прозрачность в проведении тендеров, доступ к публичной информации, открытую конкуренцию и справедливость. А государства-члены ЕС и Еврокомиссия смогут напрямую коммуницировать с участниками программы на местном и региональном уровнях.

"Ukraine Facility - это не только о деньгах и о пути к членству в ЕС. Это о совместной работе государственных учреждений, бизнеса и гражданского общества. О трансформации и расширенной ответственности. Потому что восстановление и развитие Украины после войны зависят не только от наших партнеров, а прежде всего от нас самих", - подчеркивает Басалаева.

Она отмечает, что каждый управленец должен четко планировать финансовые расходы и экономно распоряжаться средствами.