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В Україні запрацює нова система фінконтролю, щоб кошти ЄС витрачалися ефективно, - голова ДАСУ Басалаєва

голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва

В Україні запрацює нова система фінансового контролю, яка допоможе контролювати ефективність використання грошової допомоги Євросоюзу, виділеної на реформи та відбудову України після війни.

Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва, інформує Цензор.НЕТ. Зокрема, мова йде про 50 млрд євро коштів у рамках Ukraine Facility, розподілених на 4 роки.

"На Україну чекає наступне "домашнє завдання" – як зробити так, щоб ці гроші витрачалися максимально ефективно, зокрема чиновниками на місцях. Варто одразу наголосити: для цього доведеться змінювати систему фінансового контролю. У результаті країна отримає ощадливе використання ресурсів, чітке планування фінансових витрат і відповідальність з боку всіх учасників", – вважає Алла Басалаєва.

Вона підкреслює, що ДАСУ бере активну участь у цих змінах, тому що визначена одним із ключових органів за контролем коштів ЄС. Вже сьогодні Держаудитслужба взаємодіє з Європейським управлінням з питань запобіганню шахрайству (OLAF). Надалі європейські інституції будуть отримувати повну інформацію про виявлені порушення.

Також Україна має призначити незалежну координаційну службу по боротьбі з шахрайством (AFCOS) відповідно до аналогічних служб Євросоюзу. Вона буде формувати національну стратегію за цим напрямом, виявляти вразливі місця в управлінні коштами ЄС та завчасно їх виправляти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На відновлення України знадобиться 700 млрд дол., будемо сподіватись на порядність партнерів, - Зеленський

Басалаєва підкреслює, що у рамках Ukraine Facility прописано чіткий регламент усіх процедур: графіки, дедлайни, пріоритети. Виплати будуть здійснюватися щоквартально і залежатимуть від того, чи подаватиме Україна заявку і як Єврокомісія оцінюватиме дотримання всіх умов.

Тож наша держава має забезпечити прозорість у проведенні тендерів, доступ до публічної інформації, відкриту конкуренцію та справедливість. А держави-члени ЄС та Єврокомісія зможуть напряму комунікувати з учасниками програми на місцевому та регіональному рівнях.

"Ukraine Facility – це не лише про гроші і про шлях до членства в ЄС. Це про спільну роботу державних установ, бізнесу і громадянського суспільства. Про трансформації і розширену відповідальність. Тому що відновлення та розвиток України після війни залежать не тільки від наших партнерів, а насамперед від нас самих", – підкреслює Басалаєва.

Вона відзначає, що кожен управлінець має чітко планувати фінансові витрати й ощадливо розпоряджатися коштами.

Автор: 

Євросоюз (13434) Держаудитслужба (184) відбудова (357)


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Топ коментарі
+11
Створений вже триста перший контрольний орган. А крадуть Зельониє все прискорюючись.
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11.06.2024 16:48
+9
Яка ше Басалаєва - ці гроші повинні контролювати німецькі чиновники
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11.06.2024 16:49
+8
Сказала та, хто вважав увесь прибуток ОПК за збиток держави, через що той самий ОПК зупинився геть.
В той самий час махінацій з куртками і яйцями впритул не бачить.
Зате бачить півмільйона дронів від держави.
Так і в цьому випадку "наконтролює".
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11.06.2024 16:53
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Створений вже триста перший контрольний орган. А крадуть Зельониє все прискорюючись.
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11.06.2024 16:48 Відповісти
ось як виглядає ******* "радістка Кет", яка перешкоджає роботі українських оборонних заводів

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11.06.2024 17:26 Відповісти
Яка ше Басалаєва - ці гроші повинні контролювати німецькі чиновники
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11.06.2024 16:49 Відповісти
Щоб кошти не розкрадалися витрачалися ефективно - введіть смертну кару і розстрілюйте по трохи держслужбовців.
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11.06.2024 16:50 Відповісти
На кожен мільярд допомоги, половина розкрадається а 25% йде на зарплати тим хто повинен контролювати щоб не розкрадали .
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11.06.2024 16:53 Відповісти
Яка б система не була створена, грошима мають розпоряджатися виключно європейські чиновники
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11.06.2024 16:53 Відповісти
Сказала та, хто вважав увесь прибуток ОПК за збиток держави, через що той самий ОПК зупинився геть.
В той самий час махінацій з куртками і яйцями впритул не бачить.
Зате бачить півмільйона дронів від держави.
Так і в цьому випадку "наконтролює".
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11.06.2024 16:53 Відповісти
Це та, що виклала у відкритий доступ підприємства ОПК, зокрема в Києві, і по них прилеиіло під Новий рік, і загинуло понад 30 людей. Якщо це ******* про це мовчать, то дуже багато хто ніколи не забуде.
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11.06.2024 16:57 Відповісти
Вже стільки тих дармоїдів на високих зарплатах придумали а всі корупціонери дальше на волі...

а єдині що хоч якось реально розкривають корупцію то журналісти
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11.06.2024 16:59 Відповісти
В Україні запрацює нова система фінансового контролю, яка допоможе контролювати ефективність використання грошової допомоги Євросоюзу.

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11.06.2024 17:16 Відповісти
коли оця тьотя це казала, вона довго разом з дєрьмаком ржала?
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11.06.2024 17:19 Відповісти
.... гроші мають прийти через патужні інвестняні .
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11.06.2024 17:31 Відповісти
Знаючи наше КРУ, думаю краще б ви не контролювали. І, між іншим, було б добре, щоб витрачали ці кошти не наші розпорядники...
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11.06.2024 18:03 Відповісти
Красти будуть реформовано .
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11.06.2024 18:04 Відповісти
А цю Басалаєву не Єрмак призначав?
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11.06.2024 18:17 Відповісти
саме так - "завгосп-президент" України

це при ЗЄ-інфанті у нас така посада "самообразовалась" 👿
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11.06.2024 19:19 Відповісти
невже повернуть розстріл, а краще повішення за одну ногу, як мусоліні
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11.06.2024 18:32 Відповісти
То-єсть іншими словами скомуниздять все.
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11.06.2024 18:38 Відповісти
Боневтік же казав що зелені крадуть тільки гривні, а тут долари.
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11.06.2024 20:15 Відповісти
Ця особа призначалась ще яником.
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11.06.2024 20:16 Відповісти
Це не та Басалаєва, що надрукувала в інтернеті всі підприємства ракетних виробництв по яких кацапи в кінці грудня 2023 і на початку січні 2024 року вдарили ракетами?
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11.06.2024 20:45 Відповісти
 
 