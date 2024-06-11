Завтра свет будут отключать по всей Украине с 15:00 до 23:00, - "Укрэнерго"

Завтра, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Причиной такого решения является рост потребления из-за жары.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

11 июня срок применения графиков почасовых отключений по всей территории Украины продлили - ограничения действуют с 14:00 до 23:00. Ранее анонсировалось, что отключения будут продолжаться до 19:00.

"Причина - потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. В то же время из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

Прогноз на лето

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что самая тяжелая ситуация в энергосистеме Украины ожидается в середине лета этого года.

Ежедневные дефициты электроэнергии могут расти, поскольку из-за жары возрастет и потребление.

В то же время, покрыть это потребление электричества будет трудно, поскольку до сих пор будут продолжаться восстановительные работы на поврежденных российскими массированными обстрелами тепловых и гидроэлектростанциях.

Подробнее о ситуации в энергосистеме и возможных сценариях читайте в материале БизнесЦензор "Что происходит с энергосистемой, и как долго будут продолжаться отключения света".