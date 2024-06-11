В течение дня войска РФ обстреливали Сумщину 15 раз

11 июня россияне обстреляли 7 громад Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

Краснопольская громада: враг бил из миномета (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).

Белопольская громада: с территории РФ с вражеского БпЛА осуществлен сброс боеприпаса (1 взрыв).

Хотинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская громада: враг ударил из миномета (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).

Шалыгинская громада: с территории РФ вражеские дроны типа "FPV" совершили атаки (3 взрыва).

Миропольская громада: зафиксирован обстрел из СПГ (3 взрыва) и артиллерии (9 взрывов).

Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

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