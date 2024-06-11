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В течение дня войска РФ обстреливали Сумщину 15 раз

Російські обстріли Сумщини 11 червня

11 июня россияне обстреляли 7 громад Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

  • Краснопольская громада: враг бил из миномета (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
  • Белопольская громада: с территории РФ с вражеского БпЛА осуществлен сброс боеприпаса (1 взрыв).
  • Хотинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: враг ударил из миномета (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: с территории РФ вражеские дроны типа "FPV" совершили атаки (3 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксирован обстрел из СПГ (3 взрыва) и артиллерии (9 взрывов).
  • Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

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Автор: 

обстрел (27259) Сумская область (3153)


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Шавуот-ну нахіба нам насиляти ці жидівські свята на кожному сайті це повний треш,ви жидяри чекаєте ,що коли вимруть українці у війні то ви заполоните Україну чи як?
Тепер розяснення для ЦН жидів(евреїв) до 1939 року такі називали ,і не шукайте причини мене забанити


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11.06.2024 22:21 Ответить
Тепер роз'яснення для Влада.

"Проведений Міністерством юстиції України аналіз не виявив норм, якими б заборонялося вживання слів "жид", "жиди" чи "жидівка". Але Мін'юст нагадує про недопустимість дискримінації."

18 ГРУДНЯ 2012
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За владою януковича сумуєте, за лавриновичем, лукаш. Це ви запізнилися. Років 5 тому ви їх застали б на всіляких українських телеканалах.
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11.06.2024 22:54 Ответить
 
 