В течение дня войска РФ обстреливали Сумщину 15 раз
11 июня россияне обстреляли 7 громад Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности обстрелам подверглись:
- Краснопольская громада: враг бил из миномета (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
- Белопольская громада: с территории РФ с вражеского БпЛА осуществлен сброс боеприпаса (1 взрыв).
- Хотинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Великописаревская громада: враг ударил из миномета (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: с территории РФ вражеские дроны типа "FPV" совершили атаки (3 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксирован обстрел из СПГ (3 взрыва) и артиллерии (9 взрывов).
- Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
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Тепер розяснення для ЦН жидів(евреїв) до 1939 року такі називали ,і не шукайте причини мене забанити
"Проведений Міністерством юстиції України аналіз не виявив норм, якими б заборонялося вживання слів "жид", "жиди" чи "жидівка". Але Мін'юст нагадує про недопустимість дискримінації."
18 ГРУДНЯ 2012
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За владою януковича сумуєте, за лавриновичем, лукаш. Це ви запізнилися. Років 5 тому ви їх застали б на всіляких українських телеканалах.