Протягом дня війська РФ обстрілювали Сумщину 15 разів

11 червня росіяни обстріляли 7 громад Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема обстрілів зазнали:

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Білопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання боєприпасу (1 вибух).

Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи).

Шалигинська громада: з території рф ворожі дрони типу "FPV" здійснили атаки (3 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано обстріл з СПГ (3 вибухи) та артилерії (9 вибухів).

Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Читайте: Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини. Одна людина зазнала поранень