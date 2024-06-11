Протягом дня війська РФ обстрілювали Сумщину 15 разів
11 червня росіяни обстріляли 7 громад Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема обстрілів зазнали:
- Краснопільська громада: ворог бив з міномету (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).
- Білопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання боєприпасу (1 вибух).
- Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
- Шалигинська громада: з території рф ворожі дрони типу "FPV" здійснили атаки (3 вибухи).
- Миропільська громада: зафіксовано обстріл з СПГ (3 вибухи) та артилерії (9 вибухів).
- Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
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Тепер розяснення для ЦН жидів(евреїв) до 1939 року такі називали ,і не шукайте причини мене забанити
"Проведений Міністерством юстиції України аналіз не виявив норм, якими б заборонялося вживання слів "жид", "жиди" чи "жидівка". Але Мін'юст нагадує про недопустимість дискримінації."
18 ГРУДНЯ 2012
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За владою януковича сумуєте, за лавриновичем, лукаш. Це ви запізнилися. Років 5 тому ви їх застали б на всіляких українських телеканалах.