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Протягом дня війська РФ обстрілювали Сумщину 15 разів

Російські обстріли Сумщини 11 червня

11 червня росіяни обстріляли 7 громад Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема обстрілів зазнали:

  • Краснопільська громада: ворог бив з міномету (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).
  • Білопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання боєприпасу (1 вибух).
  • Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: з території рф ворожі дрони типу "FPV" здійснили атаки (3 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано обстріл з СПГ (3 вибухи) та артилерії (9 вибухів).
  • Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Читайте: Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини. Одна людина зазнала поранень

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711)


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Шавуот-ну нахіба нам насиляти ці жидівські свята на кожному сайті це повний треш,ви жидяри чекаєте ,що коли вимруть українці у війні то ви заполоните Україну чи як?
Тепер розяснення для ЦН жидів(евреїв) до 1939 року такі називали ,і не шукайте причини мене забанити


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11.06.2024 22:21 Відповісти
Тепер роз'яснення для Влада.

"Проведений Міністерством юстиції України аналіз не виявив норм, якими б заборонялося вживання слів "жид", "жиди" чи "жидівка". Але Мін'юст нагадує про недопустимість дискримінації."

18 ГРУДНЯ 2012
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За владою януковича сумуєте, за лавриновичем, лукаш. Це ви запізнилися. Років 5 тому ви їх застали б на всіляких українських телеканалах.
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11.06.2024 22:54 Відповісти
 
 