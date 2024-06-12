Сутки на Сумщине: Рашисты били из авиации и минометов по 4 громадам области
Ночью и утром рашисты совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Всего было зафиксировано 20 взрывов. Под обстрелами Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская громады.
Краснопольскую громаду россияне обстреляли из минометов (8 взрывов).
Хотинскую громаду обстреляли из миномета (2 взрыва) и стрелкового оружия.
Неуправляемыми авиационными ракетами атаковано Миропольскую громаду (7 взрывов), также оккупанты били из минометов (2 взрыва).
Белопольская громада: с территории РФ с вражеского БпЛА осуществлен сброс 1 боеприпаса (1 взрыв).
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Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий12.06.2024 10:44 Ответить Мне нравится 0
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