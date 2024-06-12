Доба на Сумщині: Рашисти били з авіації та мінометів по 4 громадах області

Вночі та вранці рашисти здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини.

Про це повідомили у пресслужбі ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Всього було зафіксовано 20 вибухів. Під обстрілами Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (8 вибухів).

Хотінську громаду обстріляли з міномету (2 вибухи) та стрілецької зброї.

Некерованими авіаційними ракетами атаковано Миропільську громаду (7 вибухів), також окупанти били з мінометів (2 вибухи).

Білопільська громада: з території РФ з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).

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