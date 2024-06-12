Доба на Сумщині: Рашисти били з авіації та мінометів по 4 громадах області
Вночі та вранці рашисти здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини.
Про це повідомили у пресслужбі ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Всього було зафіксовано 20 вибухів. Під обстрілами Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади.
Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (8 вибухів).
Хотінську громаду обстріляли з міномету (2 вибухи) та стрілецької зброї.
Некерованими авіаційними ракетами атаковано Миропільську громаду (7 вибухів), також окупанти били з мінометів (2 вибухи).
Білопільська громада: з території РФ з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).
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Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар12.06.2024 10:44 Відповісти Мені подобається 0
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