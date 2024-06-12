Цензор.НЕТ запустил новое приложение для Android и iOS
В новом приложении Цензор.НЕТ появились новые функции и возможности. Повышена скорость и стабильность работы, чтобы обеспечить пользователям удобный доступ к актуальным новостям Украины и мира, аналитическим материалам, блогам и другим материалам.
Основные разделы приложения Цензор.НЕТ
- Главная страница: самое важное, что происходит сегодня и сейчас.
- Новости: все самые важные новости, которые влияют на нашу жизнь.
- События: главные события в Украине и за рубежом.
- Резонанс: важные темы и истории, которые вызывают широкий общественный резонанс.
- Блоги: платформа для блогеров и экспертов, которые делятся своими мыслями и анализируют события.
- Видео: видеоматериалы с места событий, которые дают возможность увидеть все своими глазами.
- Фото: фоторепортажи с мест событий.
- Фотошопы: креативные и юмористические иллюстрации к актуальным темам.
Дополнительно, новое приложение включает интеграцию с новостями БизнесЦензор, что позволяет получать специализированные бизнес новости и аналитику.
Особенности новой версии
- Применены инновационные технологии, которые делают приложение более удобным и быстрым.
- Темная и светлая темы. Выберите тему, которая лучше подходит для вашего личного комфорта.
- Приложение поддерживает украинский, русский и английский языки, позволяя пользователям выбирать язык интерфейса.
В ближайшее время планируется добавить раздел Форум и возможность комментирования.
Топ комментарии
+4 Vitaliy Vodafone
показать весь комментарий12.06.2024 13:48
+4 Small Jerboa
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+3 Nedd Tyler #309657
показать весь комментарий12.06.2024 13:48
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І взагалі:
Навіщо всі ці підозрілі застосунки, якщо все можливо робити у бровзері?
***** твой рулівой?
а от зайти на сайт, вирубить рекламу - і читаеш потроху неспішно,
інколи пишеш коменти, от як щас
Українці - найкращі!
Дякую команді Цензор.НЕТ за креативність