Цензор.НЕТ запустил новое приложение для Android и iOS

В новом приложении Цензор.НЕТ появились новые функции и возможности. Повышена скорость и стабильность работы, чтобы обеспечить пользователям удобный доступ к актуальным новостям Украины и мира, аналитическим материалам, блогам и другим материалам.

Основные разделы приложения Цензор.НЕТ

Главная страница: самое важное, что происходит сегодня и сейчас.

Новости: все самые важные новости, которые влияют на нашу жизнь.

События: главные события в Украине и за рубежом.

Резонанс: важные темы и истории, которые вызывают широкий общественный резонанс.

Блоги: платформа для блогеров и экспертов, которые делятся своими мыслями и анализируют события.

Видео: видеоматериалы с места событий, которые дают возможность увидеть все своими глазами.

Фото: фоторепортажи с мест событий.

Фотошопы: креативные и юмористические иллюстрации к актуальным темам.

Дополнительно, новое приложение включает интеграцию с новостями БизнесЦензор, что позволяет получать специализированные бизнес новости и аналитику.

Особенности новой версии

Применены инновационные технологии, которые делают приложение более удобным и быстрым.

Темная и светлая темы. Выберите тему, которая лучше подходит для вашего личного комфорта.

Приложение поддерживает украинский, русский и английский языки, позволяя пользователям выбирать язык интерфейса.

В ближайшее время планируется добавить раздел Форум и возможность комментирования.