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Цензор.НЕТ запустил новое приложение для Android и iOS

В новом приложении Цензор.НЕТ появились новые функции и возможности. Повышена скорость и стабильность работы, чтобы обеспечить пользователям удобный доступ к актуальным новостям Украины и мира, аналитическим материалам, блогам и другим материалам.

Основные разделы приложения Цензор.НЕТ

  • Главная страница: самое важное, что происходит сегодня и сейчас.
  • Новости: все самые важные новости, которые влияют на нашу жизнь.
  • События: главные события в Украине и за рубежом.
  • Резонанс: важные темы и истории, которые вызывают широкий общественный резонанс.
  • Блоги: платформа для блогеров и экспертов, которые делятся своими мыслями и анализируют события.
  • Видео: видеоматериалы с места событий, которые дают возможность увидеть все своими глазами.
  • Фото: фоторепортажи с мест событий.
  • Фотошопы: креативные и юмористические иллюстрации к актуальным темам.

Дополнительно, новое приложение включает интеграцию с новостями БизнесЦензор, что позволяет получать специализированные бизнес новости и аналитику.

Android приложение Цензор.НЕТ

Android приложение Цензор.НЕТ

iOS приложение Цензор.НЕТ

iOS приложение Цензор.НЕТ

Особенности новой версии

  • Применены инновационные технологии, которые делают приложение более удобным и быстрым.
  • Темная и светлая темы. Выберите тему, которая лучше подходит для вашего личного комфорта.
  • Приложение поддерживает украинский, русский и английский языки, позволяя пользователям выбирать язык интерфейса.

В ближайшее время планируется добавить раздел Форум и возможность комментирования.

Цензор.НЕТ (137) приложение (170)


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Топ комментарии
+4
Молодці! Вітаю! Найкраще інтернет-видавництво новин!
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12.06.2024 13:48
+4
Якщо коменти не читати, не залишати неможливо - то навіщо такий застосунок?
І взагалі:
Навіщо всі ці підозрілі застосунки, якщо все можливо робити у бровзері?
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12.06.2024 13:49
+3
Навіщо там рассєйська мова псяча?
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12.06.2024 13:48
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Молодці! Вітаю! Найкраще інтернет-видавництво новин!
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12.06.2024 13:48 Ответить
Навіщо там рассєйська мова псяча?
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12.06.2024 13:48 Ответить
Якщо коменти не читати, не залишати неможливо - то навіщо такий застосунок?
І взагалі:
Навіщо всі ці підозрілі застосунки, якщо все можливо робити у бровзері?
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12.06.2024 13:49 Ответить
Ти ще скажи, що Цензор гроші на цей додаток з Бюджету взяв....
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12.06.2024 14:01 Ответить
Смішна "теорія заколоту" - "мозги" це дійсно НЕ ТВОЄ!
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12.06.2024 14:10 Ответить
Воно не заколотник, воно тупий кацап.
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12.06.2024 14:53 Ответить
ти мабуть не "барижиш кастірульями", а ними думаєш.
***** твой рулівой?
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12.06.2024 14:46 Ответить
Не відповідай йому. Це ж кацап тупорилий. Сховалося за болгарським айпішнеиком і думає, що воно таке іноваційне
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12.06.2024 14:08 Ответить
Ясна справа, що кацапу відповідати - себе не поважати. Зараз прийде Юрко і новонароджений кацап буде ліквідований.
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12.06.2024 14:55 Ответить
На окупованих територіях щоб не мати клопіт з впн
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12.06.2024 16:36 Ответить
Козаки то звичайно добре .але останнім часом тут стільки кацапського лайна розвілось 😡
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12.06.2024 14:39 Ответить
А в этом продукте учтены интересы информационной безопасности подписчиков и пользователей? Есть много дополнений, что передают информацию о информации в телефонах и их владельцах в сеть для мониторинга и локации. Отправляют папки с фото и документами. И вроде, не винное приложение. А владелец и не подозревает, что все контакты, фото, документы уже в доступе 3-х лиц.
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12.06.2024 15:48 Ответить
Не зовсім розумію, навіщо. Адаптивна верстка у Цензора хороша - можна просто через браузер читати, коментувати і т.п.
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12.06.2024 16:01 Ответить
Ще б краще,як щоб запустили свій тв канал через інтернет медіа(світ тв,youtv та інші),як це зробила "укр.правда".
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12.06.2024 17:44 Ответить
Нахіба російська? В вас відчуття меншовартості перед вашими російськими братами?
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12.06.2024 20:31 Ответить
Головне щоб була ідентифікація за паспортом і гугл пей щоб заблокувати рахунки. А мова то деталі
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12.06.2024 20:49 Ответить
це все зря, цих застосунків - 1000, не один не дивишся.
а от зайти на сайт, вирубить рекламу - і читаеш потроху неспішно,
інколи пишеш коменти, от як щас
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12.06.2024 20:56 Ответить
Без коментів не годиться! Наразі ігнор🥳
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12.06.2024 22:54 Ответить
Клас!!!
Українці - найкращі!
Дякую команді Цензор.НЕТ за креативність
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13.06.2024 08:13 Ответить
 
 