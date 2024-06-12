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Новини
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Цензор.НЕТ запустив новий застосунок для Android та iOS

В новому застосунку Цензор.НЕТ зʼявилися нові функції і можливості. Підвищено швидкість і стабільність роботи, щоб забезпечити користувачам зручний доступ до актуальних новин України та світу, аналітичних матеріалів, блогів та інших матеріалів.

Основні розділи застосунку Цензор.НЕТ

  • Головна сторінка: найважливіше, що відбувається сьогодні і зараз.
  • Новини: всі найважливіші новини, які впливають на наше життя.
  • Події: головні події в Україні та за кордоном.
  • Резонанс: важливі теми та історії, які викликають широкий суспільний резонанс.
  • Блоги: платформа для блогерів і експертів, які діляться своїми думками та аналізують події.
  • Відео: відеоматеріали з місця подій, які дають можливість побачити все на власні очі.
  • Фото: фоторепортажі з місць подій.
  • Фотошопи: креативні та гумористичні ілюстрації до актуальних тем.

Додатково, новий застосунок включає інтеграцію з новинами БізнесЦензор, що дозволяє отримувати спеціалізовані бізнес новини та аналітику.

Android застосунок Цензор.НЕТ

Android додаток Цензор.НЕТ

iOS застосунок Цензор.НЕТ

iOS додаток Цензор.НЕТ

Особливості нової версії

  • Застосовано інноваційні технології, що роблять застосунок більш зручним і швидким.
  • Темна та світла теми. Виберіть тему, яка краще підходить для вашого особистого комфорту.
  • Застосунок підтримує українську, російську та англійську мови, дозволяючи користувачам вибирати мову інтерфейсу.

Незабаром планується додати розділ Форум та можливість коментування.

Автор: 

Цензор.НЕТ (138) додаток (481)


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Топ коментарі
+4
Молодці! Вітаю! Найкраще інтернет-видавництво новин!
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12.06.2024 13:48
+4
Якщо коменти не читати, не залишати неможливо - то навіщо такий застосунок?
І взагалі:
Навіщо всі ці підозрілі застосунки, якщо все можливо робити у бровзері?
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12.06.2024 13:49
+3
Навіщо там рассєйська мова псяча?
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12.06.2024 13:48
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Молодці! Вітаю! Найкраще інтернет-видавництво новин!
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12.06.2024 13:48 Відповісти
Навіщо там рассєйська мова псяча?
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12.06.2024 13:48 Відповісти
Якщо коменти не читати, не залишати неможливо - то навіщо такий застосунок?
І взагалі:
Навіщо всі ці підозрілі застосунки, якщо все можливо робити у бровзері?
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12.06.2024 13:49 Відповісти
Ти ще скажи, що Цензор гроші на цей додаток з Бюджету взяв....
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12.06.2024 14:01 Відповісти
Смішна "теорія заколоту" - "мозги" це дійсно НЕ ТВОЄ!
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12.06.2024 14:10 Відповісти
Воно не заколотник, воно тупий кацап.
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12.06.2024 14:53 Відповісти
ти мабуть не "барижиш кастірульями", а ними думаєш.
***** твой рулівой?
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12.06.2024 14:46 Відповісти
Не відповідай йому. Це ж кацап тупорилий. Сховалося за болгарським айпішнеиком і думає, що воно таке іноваційне
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12.06.2024 14:08 Відповісти
Ясна справа, що кацапу відповідати - себе не поважати. Зараз прийде Юрко і новонароджений кацап буде ліквідований.
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12.06.2024 14:55 Відповісти
На окупованих територіях щоб не мати клопіт з впн
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12.06.2024 16:36 Відповісти
Козаки то звичайно добре .але останнім часом тут стільки кацапського лайна розвілось 😡
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12.06.2024 14:39 Відповісти
А в этом продукте учтены интересы информационной безопасности подписчиков и пользователей? Есть много дополнений, что передают информацию о информации в телефонах и их владельцах в сеть для мониторинга и локации. Отправляют папки с фото и документами. И вроде, не винное приложение. А владелец и не подозревает, что все контакты, фото, документы уже в доступе 3-х лиц.
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12.06.2024 15:48 Відповісти
Не зовсім розумію, навіщо. Адаптивна верстка у Цензора хороша - можна просто через браузер читати, коментувати і т.п.
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12.06.2024 16:01 Відповісти
Ще б краще,як щоб запустили свій тв канал через інтернет медіа(світ тв,youtv та інші),як це зробила "укр.правда".
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12.06.2024 17:44 Відповісти
Нахіба російська? В вас відчуття меншовартості перед вашими російськими братами?
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12.06.2024 20:31 Відповісти
Головне щоб була ідентифікація за паспортом і гугл пей щоб заблокувати рахунки. А мова то деталі
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12.06.2024 20:49 Відповісти
це все зря, цих застосунків - 1000, не один не дивишся.
а от зайти на сайт, вирубить рекламу - і читаеш потроху неспішно,
інколи пишеш коменти, от як щас
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12.06.2024 20:56 Відповісти
Без коментів не годиться! Наразі ігнор🥳
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12.06.2024 22:54 Відповісти
Клас!!!
Українці - найкращі!
Дякую команді Цензор.НЕТ за креативність
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13.06.2024 08:13 Відповісти
 
 