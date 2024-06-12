Цензор.НЕТ запустив новий застосунок для Android та iOS

В новому застосунку Цензор.НЕТ зʼявилися нові функції і можливості. Підвищено швидкість і стабільність роботи, щоб забезпечити користувачам зручний доступ до актуальних новин України та світу, аналітичних матеріалів, блогів та інших матеріалів.

Основні розділи застосунку Цензор.НЕТ

Головна сторінка: найважливіше, що відбувається сьогодні і зараз.

Новини: всі найважливіші новини, які впливають на наше життя.

Події: головні події в Україні та за кордоном.

Резонанс: важливі теми та історії, які викликають широкий суспільний резонанс.

Блоги: платформа для блогерів і експертів, які діляться своїми думками та аналізують події.

Відео: відеоматеріали з місця подій, які дають можливість побачити все на власні очі.

Фото: фоторепортажі з місць подій.

Фотошопи: креативні та гумористичні ілюстрації до актуальних тем.

Додатково, новий застосунок включає інтеграцію з новинами БізнесЦензор, що дозволяє отримувати спеціалізовані бізнес новини та аналітику.

Особливості нової версії

Застосовано інноваційні технології, що роблять застосунок більш зручним і швидким.

Темна та світла теми. Виберіть тему, яка краще підходить для вашого особистого комфорту.

Застосунок підтримує українську, російську та англійську мови, дозволяючи користувачам вибирати мову інтерфейсу.

Незабаром планується додати розділ Форум та можливість коментування.