Цензор.НЕТ запустив новий застосунок для Android та iOS
В новому застосунку Цензор.НЕТ зʼявилися нові функції і можливості. Підвищено швидкість і стабільність роботи, щоб забезпечити користувачам зручний доступ до актуальних новин України та світу, аналітичних матеріалів, блогів та інших матеріалів.
Основні розділи застосунку Цензор.НЕТ
- Головна сторінка: найважливіше, що відбувається сьогодні і зараз.
- Новини: всі найважливіші новини, які впливають на наше життя.
- Події: головні події в Україні та за кордоном.
- Резонанс: важливі теми та історії, які викликають широкий суспільний резонанс.
- Блоги: платформа для блогерів і експертів, які діляться своїми думками та аналізують події.
- Відео: відеоматеріали з місця подій, які дають можливість побачити все на власні очі.
- Фото: фоторепортажі з місць подій.
- Фотошопи: креативні та гумористичні ілюстрації до актуальних тем.
Додатково, новий застосунок включає інтеграцію з новинами БізнесЦензор, що дозволяє отримувати спеціалізовані бізнес новини та аналітику.
Особливості нової версії
- Застосовано інноваційні технології, що роблять застосунок більш зручним і швидким.
- Темна та світла теми. Виберіть тему, яка краще підходить для вашого особистого комфорту.
- Застосунок підтримує українську, російську та англійську мови, дозволяючи користувачам вибирати мову інтерфейсу.
Незабаром планується додати розділ Форум та можливість коментування.
Топ коментарі
+4 Vitaliy Vodafone
показати весь коментар12.06.2024 13:48
+4 Small Jerboa
показати весь коментар12.06.2024 13:49
+3 Nedd Tyler #309657
показати весь коментар12.06.2024 13:48
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І взагалі:
Навіщо всі ці підозрілі застосунки, якщо все можливо робити у бровзері?
***** твой рулівой?
а от зайти на сайт, вирубить рекламу - і читаеш потроху неспішно,
інколи пишеш коменти, от як щас
Українці - найкращі!
Дякую команді Цензор.НЕТ за креативність