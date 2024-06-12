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Новости
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Сегодня отключение света планируется с 15:00 до 23:00, - Укрэнерго

Коли відключатимуть світло 12 червня

12 июня в Украине планируются отключения электроэнергии с 15:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ограничения действия по всей Украине с 15:00 до 23:00. Из-за непогоды на утро обесточены 237 населенных пунктов в шести областях (в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской окрестностях и г. Киев. - Ред.). Импорт запланирован из 5 стран", - говорится в сообщении.

По другим причинам без энергопитания 490 населенных пунктов.

Из-за боевых действий: есть новое обесточивание в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях.

По технологическим причинам: есть обесточивание в Николаевской области.

Также смотрите: Из-за непогоды на Киевщине аварийные отключения света

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Тарифы на электроэнергию (2169) Укрэнерго (658) отключение света (424)


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А шо таке? Температура впала, дожді йдуть, кондиціонери ніхто не вмикає - звідки дефіцит електроенергії?
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12.06.2024 11:10 Ответить
Імпорт заплановано з 5 країн

Там просто ошибка в предложении. Не импорт, а экспорт
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12.06.2024 11:15 Ответить
З тупої довбешки таоєї
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12.06.2024 11:25 Ответить
погодка шепчет)
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12.06.2024 11:10 Ответить
А чому? Погода прохолодна, похмуро, кондішени навантаження не роблятью. Чі за кордон на продаж багато законтрактовано ДТЕКом?
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12.06.2024 11:27 Ответить
Точно..хмарно..дощить..світло повключали - і лампочки енергоощадні зіжрали всю електрику понаднормово..

Замініть електротранспорт на автобуси, як у 90х робили..бо вже бісить, світла немає - а трамваї стадами бігають..на час комендантської години можна й освітлення на повну не вмикати..
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12.06.2024 11:46 Ответить
Тоді чому з 10:00 вимкнули? Брехуни.
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12.06.2024 12:33 Ответить
Є підстава думати, що Укренерго працює на кацапів. Вони вже наперед зробили графік відключень, мабуть, узгодили його у кацапії. Від Укренерго більше шкоди ніж користі. Не краще закрити Укренерго, а гроші, що їм платили пустити на будівництво енергосистеми?
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12.06.2024 13:35 Ответить
 
 