Сегодня отключение света планируется с 15:00 до 23:00, - Укрэнерго

12 июня в Украине планируются отключения электроэнергии с 15:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ограничения действия по всей Украине с 15:00 до 23:00. Из-за непогоды на утро обесточены 237 населенных пунктов в шести областях (в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской окрестностях и г. Киев. - Ред.). Импорт запланирован из 5 стран", - говорится в сообщении.

По другим причинам без энергопитания 490 населенных пунктов.

Из-за боевых действий: есть новое обесточивание в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях.



По технологическим причинам: есть обесточивание в Николаевской области.

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