Сегодня отключение света планируется с 15:00 до 23:00, - Укрэнерго
12 июня в Украине планируются отключения электроэнергии с 15:00 до 23:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ограничения действия по всей Украине с 15:00 до 23:00. Из-за непогоды на утро обесточены 237 населенных пунктов в шести областях (в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской окрестностях и г. Киев. - Ред.). Импорт запланирован из 5 стран", - говорится в сообщении.
По другим причинам без энергопитания 490 населенных пунктов.
Из-за боевых действий: есть новое обесточивание в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях.
По технологическим причинам: есть обесточивание в Николаевской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там просто ошибка в предложении. Не импорт, а экспорт
Замініть електротранспорт на автобуси, як у 90х робили..бо вже бісить, світла немає - а трамваї стадами бігають..на час комендантської години можна й освітлення на повну не вмикати..