Сьогодні відключення світла планують з 15:00 до 23:00, - Укренерго
12 червня в Україні плануються відключення електроенергії з 15:00 до 23:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні обмеження дії по всій Україні з 15:00 до 23:00. Через негоду на ранок знеструмлені 237 населених пунктів у шести областях (у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській околицях та м. Київ. - Ред.). Імпорт заплановано з 5 країн", - йдеться в повідомленні.
З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів.
Через бойові дії: є нове знеструмлення в Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.
З технологічних причин: є знеструмлення у Миколаївській області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там просто ошибка в предложении. Не импорт, а экспорт
Замініть електротранспорт на автобуси, як у 90х робили..бо вже бісить, світла немає - а трамваї стадами бігають..на час комендантської години можна й освітлення на повну не вмикати..