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Новини
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Сьогодні відключення світла планують з 15:00 до 23:00, - Укренерго

Коли відключатимуть світло 12 червня

12 червня в Україні плануються відключення електроенергії з 15:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні обмеження дії по всій Україні з 15:00 до 23:00. Через негоду на ранок знеструмлені 237 населених пунктів у шести областях (у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській околицях та м. Київ. - Ред.). Імпорт заплановано з 5 країн", - йдеться в повідомленні.

З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів.

Через бойові дії: є нове знеструмлення в Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

З технологічних причин: є знеструмлення у Миколаївській області.

Читайте: Через негоду на Київщині аварійні відключення світла

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електроенергія (6209) Укренерго (2697) відключення світла (1089)


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А шо таке? Температура впала, дожді йдуть, кондиціонери ніхто не вмикає - звідки дефіцит електроенергії?
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12.06.2024 11:10 Відповісти
Імпорт заплановано з 5 країн

Там просто ошибка в предложении. Не импорт, а экспорт
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12.06.2024 11:15 Відповісти
З тупої довбешки таоєї
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12.06.2024 11:25 Відповісти
погодка шепчет)
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12.06.2024 11:10 Відповісти
А чому? Погода прохолодна, похмуро, кондішени навантаження не роблятью. Чі за кордон на продаж багато законтрактовано ДТЕКом?
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12.06.2024 11:27 Відповісти
Точно..хмарно..дощить..світло повключали - і лампочки енергоощадні зіжрали всю електрику понаднормово..

Замініть електротранспорт на автобуси, як у 90х робили..бо вже бісить, світла немає - а трамваї стадами бігають..на час комендантської години можна й освітлення на повну не вмикати..
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12.06.2024 11:46 Відповісти
Тоді чому з 10:00 вимкнули? Брехуни.
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12.06.2024 12:33 Відповісти
Є підстава думати, що Укренерго працює на кацапів. Вони вже наперед зробили графік відключень, мабуть, узгодили його у кацапії. Від Укренерго більше шкоди ніж користі. Не краще закрити Укренерго, а гроші, що їм платили пустити на будівництво енергосистеми?
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12.06.2024 13:35 Відповісти
 
 