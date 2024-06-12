Сьогодні відключення світла планують з 15:00 до 23:00, - Укренерго

12 червня в Україні плануються відключення електроенергії з 15:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні обмеження дії по всій Україні з 15:00 до 23:00. Через негоду на ранок знеструмлені 237 населених пунктів у шести областях (у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській околицях та м. Київ. - Ред.). Імпорт заплановано з 5 країн", - йдеться в повідомленні.

З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів.

Через бойові дії: є нове знеструмлення в Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.



З технологічних причин: є знеструмлення у Миколаївській області.

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