Через негоду на Київщині аварійні відключення світла

Сьогодні, 12 червня 2024 року, через негоду на Київщині застосовуються аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

За даними ОВА, фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Завдання - максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги - 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах.

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Також нагадується, що 12 червня заплановані обмеження електроспоживання на Київщині - з 15:00 до 23:00.