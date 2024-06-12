Из-за непогоды на Киевщине аварийные отключения света

Сегодня, 12 июня 2024 года, из-за непогоды на Киевщине применяются аварийные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

По данным ОВА, специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Задача - максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высокого напряжения - 10 кВ, и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома. Сильный ветер с дождем затрудняют работы, что может спровоцировать новые аварии в сетях.

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Также напоминается, что 12 июня запланированы ограничения электропотребления на Киевщине - с 15:00 до 23:00.