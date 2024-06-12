BMW 530 за донат на ВСУ: Объявлен сбор-розыгрыш 10 млн грн на FPV-дроны для армии
Объявлен сбор-розыгрыш 10 млн грн на закупку FPV-дронов для украинских защитников. Приз - авто BMW 530.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Собранные 10 млн грн пойдут на закупку FPV-дронов для батальона "РАРОГ" 24 ОМБР и 1 отдельного штурмового батальона им. Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) 67 бригады.
Условия розыгрыша
Донат от 500 грн на Монобанке дает один шанс. Чем больше сумма кратна 500 - тем больше шансов выиграть.
Розыгрыш состоится, когда насобирается объявленная сумма сбора. Сбор продолжается минимум до 15 июля. Его проводит автодиллер Boss Auto Ukraine совместно с волонтерами из Львовщины.
Победитель будет выбран в прямом эфире на странице Boss Auto Ukraine с помощью рандомайзера. Вместе с авто будет разыгрываться много других поощрительных призов.
При пополнении обязательно нужно указывать в комментарии свои ФИО и телефон.
Реквизиты
5375 4112 1874 4972
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І тут же справа не в тому, чи виграєш тачку - шанси мізерні. Головне ж, аби кошти дійшли куди треба...
А де мільйон дронів? І далі по списку