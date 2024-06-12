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Новости Война
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BMW 530 за донат на ВСУ: Объявлен сбор-розыгрыш 10 млн грн на FPV-дроны для армии

Объявлен сбор-розыгрыш 10 млн грн на закупку FPV-дронов для украинских защитников. Приз - авто BMW 530.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Собранные 10 млн грн пойдут на закупку FPV-дронов для батальона "РАРОГ" 24 ОМБР и 1 отдельного штурмового батальона им. Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) 67 бригады.

збір

Условия розыгрыша

Донат от 500 грн на Монобанке дает один шанс. Чем больше сумма кратна 500 - тем больше шансов выиграть.

Розыгрыш состоится, когда насобирается объявленная сумма сбора. Сбор продолжается минимум до 15 июля. Его проводит автодиллер Boss Auto Ukraine совместно с волонтерами из Львовщины.

Победитель будет выбран в прямом эфире на странице Boss Auto Ukraine с помощью рандомайзера. Вместе с авто будет разыгрываться много других поощрительных призов.

При пополнении обязательно нужно указывать в комментарии свои ФИО и телефон.

Реквизиты

5375 4112 1874 4972
https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

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Когда такие розыгрыши проводят Инфокар и СумыРейсингТим, то хоть какое-то доверие есть. А тут какие-то ноунейм барыги .
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12.06.2024 14:30 Ответить
"бариги", це совковий термін, який означає приватних комерсантів, які тоді були криміналізовані. Як виявилось, економіки без "бариг" не працюють.
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12.06.2024 14:35 Ответить
Ну да, Інфокар і СРТ молодці, Ткач ще робить розіграші.

І тут же справа не в тому, чи виграєш тачку - шанси мізерні. Головне ж, аби кошти дійшли куди треба...
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12.06.2024 14:36 Ответить
Опять Ляшко выиграет.
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12.06.2024 14:34 Ответить
Попитайтеся в МВС, там стільки новеньких авто закупили, на здачу якраз залишилося 10 млн
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12.06.2024 14:34 Ответить
Це вже з війни зробили один ікс Бет......... Позорище.
А де мільйон дронів? І далі по списку
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12.06.2024 15:09 Ответить
це якість ноунейм притули
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12.06.2024 15:17 Ответить
Надо разыграть возможность уехать с страны. И главный приз американская Грин карта.
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12.06.2024 15:50 Ответить
 
 