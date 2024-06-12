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BMW 530 за донат на ЗСУ: Оголошено збір-розіграш 10 млн грн на FPV-дрони для армії

Оголошено збір-розіграш 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів для українських захисників. Приз - авто BMW 530.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зібрані 10 млн грн підуть на закупівлю FPV-дронів для батальйону "РАРОГ" 24 ОМБР та 1 окремого штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) 67 бригади.

збір

Умови розіграшу

Донат від 500 грн на Монобанку дає один шанс. Чим більша сума кратна 500 - тим більше шансів виграти.

Розіграш відбудеться, коли назбирається оголошена сума збору. Збір триває мінімум до 15 липня. Його проводить автодиллер Boss Auto Ukraine спільно з волонтерами з Львівщини.

Переможця буде обрано в прямому ефірі на сторінці Boss Auto Ukraine за допомогою рандомайзера. Разом з авто буде розігруватись багато інших заохочувальних призів. 

Під час поповнення обов'язково потрібно вказувати в коментарі свої ПІБ та телефон.

Реквізити

5375 4112 1874 4972
https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

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Автор: 

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Когда такие розыгрыши проводят Инфокар и СумыРейсингТим, то хоть какое-то доверие есть. А тут какие-то ноунейм барыги .
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12.06.2024 14:30 Відповісти
"бариги", це совковий термін, який означає приватних комерсантів, які тоді були криміналізовані. Як виявилось, економіки без "бариг" не працюють.
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12.06.2024 14:35 Відповісти
Ну да, Інфокар і СРТ молодці, Ткач ще робить розіграші.

І тут же справа не в тому, чи виграєш тачку - шанси мізерні. Головне ж, аби кошти дійшли куди треба...
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12.06.2024 14:36 Відповісти
Опять Ляшко выиграет.
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12.06.2024 14:34 Відповісти
Попитайтеся в МВС, там стільки новеньких авто закупили, на здачу якраз залишилося 10 млн
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12.06.2024 14:34 Відповісти
Це вже з війни зробили один ікс Бет......... Позорище.
А де мільйон дронів? І далі по списку
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12.06.2024 15:09 Відповісти
це якість ноунейм притули
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12.06.2024 15:17 Відповісти
Надо разыграть возможность уехать с страны. И главный приз американская Грин карта.
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12.06.2024 15:50 Відповісти
 
 