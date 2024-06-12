BMW 530 за донат на ЗСУ: Оголошено збір-розіграш 10 млн грн на FPV-дрони для армії

Оголошено збір-розіграш 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів для українських захисників. Приз - авто BMW 530.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зібрані 10 млн грн підуть на закупівлю FPV-дронів для батальйону "РАРОГ" 24 ОМБР та 1 окремого штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) 67 бригади.

Умови розіграшу

Донат від 500 грн на Монобанку дає один шанс. Чим більша сума кратна 500 - тим більше шансів виграти.

Розіграш відбудеться, коли назбирається оголошена сума збору. Збір триває мінімум до 15 липня. Його проводить автодиллер Boss Auto Ukraine спільно з волонтерами з Львівщини.

Переможця буде обрано в прямому ефірі на сторінці Boss Auto Ukraine за допомогою рандомайзера. Разом з авто буде розігруватись багато інших заохочувальних призів.

Під час поповнення обов'язково потрібно вказувати в коментарі свої ПІБ та телефон.

Реквізити

5375 4112 1874 4972

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