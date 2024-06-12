BMW 530 за донат на ЗСУ: Оголошено збір-розіграш 10 млн грн на FPV-дрони для армії
Оголошено збір-розіграш 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів для українських захисників. Приз - авто BMW 530.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зібрані 10 млн грн підуть на закупівлю FPV-дронів для батальйону "РАРОГ" 24 ОМБР та 1 окремого штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) 67 бригади.
Умови розіграшу
Донат від 500 грн на Монобанку дає один шанс. Чим більша сума кратна 500 - тим більше шансів виграти.
Розіграш відбудеться, коли назбирається оголошена сума збору. Збір триває мінімум до 15 липня. Його проводить автодиллер Boss Auto Ukraine спільно з волонтерами з Львівщини.
Переможця буде обрано в прямому ефірі на сторінці Boss Auto Ukraine за допомогою рандомайзера. Разом з авто буде розігруватись багато інших заохочувальних призів.
Під час поповнення обов'язково потрібно вказувати в коментарі свої ПІБ та телефон.
Реквізити
5375 4112 1874 4972
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Будь ласка, зачекайте...
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І тут же справа не в тому, чи виграєш тачку - шанси мізерні. Головне ж, аби кошти дійшли куди треба...
А де мільйон дронів? І далі по списку