Оголошено терміновий збір коштів для бійців із спецпідрозділу "Кракен". ВIДЕО
Через пожежу бійці спецпідрозділу "Кракен" втратили важливе обладнання. Часу обмаль, адже попри ситуацію, бійці продовжують виконувати важку роботу на передовій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Монобанка https://send.monobank.ua/jar/cUM6f57Rg
Номер картки
5375411219464026
IBAN - UA373220010000026209345956400
PayPal: [email protected]
Топ коментарі
+9 vitaliymkua
показати весь коментар09.06.2024 13:38
+6 Nikol Kovalenko
показати весь коментар09.06.2024 13:37
+5 олександр олекандр
показати весь коментар09.06.2024 14:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хватит заниматься повышением себе зарплат и кормлением пингвинов!
Тільки монобанка щось лагає..