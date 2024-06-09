Оголошено терміновий збір коштів для бійців із спецпідрозділу "Кракен". ВIДЕО

Через пожежу бійці спецпідрозділу "Кракен" втратили важливе обладнання. Часу обмаль, адже попри ситуацію, бійці продовжують виконувати важку роботу на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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