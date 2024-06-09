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Оголошено терміновий збір коштів для бійців із спецпідрозділу "Кракен". ВIДЕО

Через пожежу бійці спецпідрозділу "Кракен" втратили важливе обладнання. Часу обмаль, адже попри ситуацію, бійці продовжують виконувати важку роботу на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

збір (337) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+9
Бо державні кошти (кошти платників податків) пішли на спецпідрозділ "Пінгвін".
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09.06.2024 13:38
+6
Премьер и МО, срочно нужны деньги для спецподразделения.
Хватит заниматься повышением себе зарплат и кормлением пингвинов!
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09.06.2024 13:37
+5
+
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09.06.2024 14:20
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Судя по кабинету начальника ТЦК, его автопарку и гарему даже не скажешь что у нашей армии не хватает денег на обладнання. Или я чего то в етой жизни не понимаю?
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09.06.2024 13:36 Відповісти
це знято в ордло, тому все це ІПСО
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09.06.2024 13:54 Відповісти
Це виклав Шмарій, потім це розповсюджели ЗМІ не завжди на нього посилаючись.
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09.06.2024 18:48 Відповісти
за "логікою" кремлебота, в кожному окопі ЗСУ стоїть сканер, принтер, телефон і висять картини
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09.06.2024 14:36 Відповісти
Премьер и МО, срочно нужны деньги для спецподразделения.
Хватит заниматься повышением себе зарплат и кормлением пингвинов!
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09.06.2024 13:37 Відповісти
Бо державні кошти (кошти платників податків) пішли на спецпідрозділ "Пінгвін".
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09.06.2024 13:38 Відповісти
З комбатом патріотом Диким, важко уявити як таке жирне тєло воювало
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09.06.2024 13:53 Відповісти
+

Тільки монобанка щось лагає..
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09.06.2024 13:55 Відповісти
+
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09.06.2024 14:20 Відповісти
+
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09.06.2024 20:11 Відповісти
КРАКЕНУ - хай хоч їбуть.... ся, треба!!!
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12.06.2024 00:26 Відповісти
 
 