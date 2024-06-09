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Объявлен срочный сбор средств для бойцов из спецподразделения "Кракен". ВИДЕО

Из-за пожара бойцы спецподразделения "Кракен" потеряли важное оборудование. Времени мало, ведь несмотря на ситуацию, бойцы продолжают выполнять тяжелую работу на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 63-й ОМБр объявили сбор денег на наземный дрон, оснащенный пулеметом. ВИДЕО

Автор: 

сбор (303) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+9
Бо державні кошти (кошти платників податків) пішли на спецпідрозділ "Пінгвін".
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09.06.2024 13:38
+6
Премьер и МО, срочно нужны деньги для спецподразделения.
Хватит заниматься повышением себе зарплат и кормлением пингвинов!
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09.06.2024 13:37
+5
+
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09.06.2024 14:20
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Судя по кабинету начальника ТЦК, его автопарку и гарему даже не скажешь что у нашей армии не хватает денег на обладнання. Или я чего то в етой жизни не понимаю?
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09.06.2024 13:36 Ответить
це знято в ордло, тому все це ІПСО
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09.06.2024 13:54 Ответить
Це виклав Шмарій, потім це розповсюджели ЗМІ не завжди на нього посилаючись.
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09.06.2024 18:48 Ответить
за "логікою" кремлебота, в кожному окопі ЗСУ стоїть сканер, принтер, телефон і висять картини
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09.06.2024 14:36 Ответить
Премьер и МО, срочно нужны деньги для спецподразделения.
Хватит заниматься повышением себе зарплат и кормлением пингвинов!
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09.06.2024 13:37 Ответить
Бо державні кошти (кошти платників податків) пішли на спецпідрозділ "Пінгвін".
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09.06.2024 13:38 Ответить
З комбатом патріотом Диким, важко уявити як таке жирне тєло воювало
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09.06.2024 13:53 Ответить
+

Тільки монобанка щось лагає..
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09.06.2024 13:55 Ответить
+
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09.06.2024 14:20 Ответить
+
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09.06.2024 20:11 Ответить
КРАКЕНУ - хай хоч їбуть.... ся, треба!!!
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12.06.2024 00:26 Ответить
 
 