Объявлен срочный сбор средств для бойцов из спецподразделения "Кракен". ВИДЕО
Из-за пожара бойцы спецподразделения "Кракен" потеряли важное оборудование. Времени мало, ведь несмотря на ситуацию, бойцы продолжают выполнять тяжелую работу на передовой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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