Объявлен срочный сбор средств для бойцов из спецподразделения "Кракен". ВИДЕО

Из-за пожара бойцы спецподразделения "Кракен" потеряли важное оборудование. Времени мало, ведь несмотря на ситуацию, бойцы продолжают выполнять тяжелую работу на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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