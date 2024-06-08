Бойцы 63-й ОМБр объявили сбор денег на наземный дрон, оснащенный пулеметом. ВИДЕО
Воинам-артиллеристам нужна современная техника для ведения боевых действий.
"Современная война - это война технологий. Современные разработки, своевременно внедренные в войска, могут решить исход битвы, а может даже и войны. Мы уже привыкли к тому, что сюжеты с фронта - это, как правило, съемка боевых действий с коптера или запись камеры дрона-камикадзе. Но беспилотные технологии развиваются не только в воздухе. Сейчас есть разработка сухопутного дрона украинскими инженерами. Эта машина создана отечественными энтузиастами, которую недавно протестировали опытные артиллеристы бригады и отметили перспективность этого устройства для ведения современной войны. Беспилотный аппарат, оснащенный пулеметом (военные говорят не только о нем, а о большем апгрейде) - это без преувеличения десятки сохраненных человеческих жизней в условиях позиционной войны, которая продолжается на Лиманском направлении. Поэтому от ваших донатов напрямую зависит появление новейшего оружия на фронте и сохранение жизни наших бойцов", - пишут воины в комментарии.
Реквизиты сбора: На наземный дрон
🎯 Цель: 250 000 ₴
🔗Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/8GhhURxgRU
💳Номер карты банка
5375 4112 1900 5068
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Якщо військові провели іспити то чому Умеров не може передати цю установку бійцям на фронт?!!!
В чому питання ? У 259 тисяч гривен? Для МО це непідемні гроші? ( коли вони ворочають миліардами!).
Не треба клеять дурня!
Захисники на ФРОНТІ, збирають гроші для Захисту України, а ці, на ПОСАДАХ, маєтки купують за гроші з ФОПів жінок міліонерів після 2019 року ?? Співпадіння …
Добре, що попереду, уже буде ЛЮСТРАЦІЯ, а не катання у сміттєвих баках, по Хрещатику та обласним центрам!
Слава Україні! Готуймося до ВИБОРІВ!
Городская прокуратура не дожидаясь вказівок з Київа проводит люстрацию. Два старпера олицетворяющий весь преступный режим Януковича, с позором изгоняются (на пенсию). В Киев шлют депешу.
Борьба с коррупцией проведена. Коррупция побеждена!! Все на пути в светлые дали.
С проверками можно не приезжать.
ти його ще побач десь в кущах спершу, а потім попади тою фпвшкою. а тим часом він буде косити русняву піхоту що полізла в атаку без жодного ризики для наших солдат