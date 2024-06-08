Бойцы 63-й ОМБр объявили сбор денег на наземный дрон, оснащенный пулеметом. ВИДЕО

Воинам-артиллеристам нужна современная техника для ведения боевых действий.

"Современная война - это война технологий. Современные разработки, своевременно внедренные в войска, могут решить исход битвы, а может даже и войны. Мы уже привыкли к тому, что сюжеты с фронта - это, как правило, съемка боевых действий с коптера или запись камеры дрона-камикадзе. Но беспилотные технологии развиваются не только в воздухе. Сейчас есть разработка сухопутного дрона украинскими инженерами. Эта машина создана отечественными энтузиастами, которую недавно протестировали опытные артиллеристы бригады и отметили перспективность этого устройства для ведения современной войны. Беспилотный аппарат, оснащенный пулеметом (военные говорят не только о нем, а о большем апгрейде) - это без преувеличения десятки сохраненных человеческих жизней в условиях позиционной войны, которая продолжается на Лиманском направлении. Поэтому от ваших донатов напрямую зависит появление новейшего оружия на фронте и сохранение жизни наших бойцов", - пишут воины в комментарии.

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