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Новости Видео Война
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Бойцы 63-й ОМБр объявили сбор денег на наземный дрон, оснащенный пулеметом. ВИДЕО

Воинам-артиллеристам нужна современная техника для ведения боевых действий.

"Современная война - это война технологий. Современные разработки, своевременно внедренные в войска, могут решить исход битвы, а может даже и войны. Мы уже привыкли к тому, что сюжеты с фронта - это, как правило, съемка боевых действий с коптера или запись камеры дрона-камикадзе. Но беспилотные технологии развиваются не только в воздухе. Сейчас есть разработка сухопутного дрона украинскими инженерами. Эта машина создана отечественными энтузиастами, которую недавно протестировали опытные артиллеристы бригады и отметили перспективность этого устройства для ведения современной войны. Беспилотный аппарат, оснащенный пулеметом (военные говорят не только о нем, а о большем апгрейде) - это без преувеличения десятки сохраненных человеческих жизней в условиях позиционной войны, которая продолжается на Лиманском направлении. Поэтому от ваших донатов напрямую зависит появление новейшего оружия на фронте и сохранение жизни наших бойцов", - пишут воины в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 63-й ОМБр сбросом с дрона уничтожают спрятавшегося в "зеленке" оккупанта. ВИДЕО

Реквизиты сбора: На наземный дрон

🎯 Цель: 250 000 ₴

🔗Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/8GhhURxgRU

💳Номер карты банка
5375 4112 1900 5068

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танкисты 63 ОМБр помогли пехоте захватить вражеский опорный пункт на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

деньги (932) сбор (303) дроны (3974) 63 ОМБр (104)


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Топ комментарии
+13
Дивне мовчання, отих привладних, з ОПУ КМУ ВРУ прокурорських судівських…
Захисники на ФРОНТІ, збирають гроші для Захисту України, а ці, на ПОСАДАХ, маєтки купують за гроші з ФОПів жінок міліонерів після 2019 року ?? Співпадіння …
Добре, що попереду, уже буде ЛЮСТРАЦІЯ, а не катання у сміттєвих баках, по Хрещатику та обласним центрам!
Слава Україні! Готуймося до ВИБОРІВ!
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04.06.2024 11:24
+8
Доброе дело поддержим
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04.06.2024 11:17
+7
нове - це добре забуте старе
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04.06.2024 11:30
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Доброе дело поддержим
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04.06.2024 11:17 Ответить
Не зрозуміло тільки одне!

Якщо військові провели іспити то чому Умеров не може передати цю установку бійцям на фронт?!!!

В чому питання ? У 259 тисяч гривен? Для МО це непідемні гроші? ( коли вони ворочають миліардами!).
Не треба клеять дурня!
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08.06.2024 22:51 Ответить
В дрона рука не здригнеться.
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04.06.2024 11:23 Ответить
а то у когось вона зараз здригнеться.....?
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08.06.2024 14:45 Ответить
А ще дрона не треба відловлювати, щоб в бусик запхати.
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08.06.2024 16:22 Ответить
а ти все про своє, про бабское....
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08.06.2024 18:42 Ответить
В тебе критичні дні, бурятко? ))
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08.06.2024 23:44 Ответить
Дивне мовчання, отих привладних, з ОПУ КМУ ВРУ прокурорських судівських…
Захисники на ФРОНТІ, збирають гроші для Захисту України, а ці, на ПОСАДАХ, маєтки купують за гроші з ФОПів жінок міліонерів після 2019 року ?? Співпадіння …
Добре, що попереду, уже буде ЛЮСТРАЦІЯ, а не катання у сміттєвих баках, по Хрещатику та обласним центрам!
Слава Україні! Готуймося до ВИБОРІВ!
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04.06.2024 11:24 Ответить
Попереду багато кого вже не залишиться і це точно не хтось із зе-банди та чинуш.
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08.06.2024 14:46 Ответить
Я вам расскажу про люстрацию. Донецк март 14-го, еще ничего не начиналось, еще Донецк - это Украина.
Городская прокуратура не дожидаясь вказівок з Київа проводит люстрацию. Два старпера олицетворяющий весь преступный режим Януковича, с позором изгоняются (на пенсию). В Киев шлют депешу.
Борьба с коррупцией проведена. Коррупция побеждена!! Все на пути в светлые дали.
С проверками можно не приезжать.
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08.06.2024 15:01 Ответить
Нажаль всі доступні кошти та сили йдуть на друкармію
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04.06.2024 11:27 Ответить
нове - це добре забуте старе
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04.06.2024 11:30 Ответить
еге ж - бензопила у саперів Рейху

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08.06.2024 14:47 Ответить
Я уявіть якби "дурачок" якісь не на "дороги", телемарафон та "пінгвінів" гроші направляв з бюджету.......
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04.06.2024 11:35 Ответить
Минобороны резервом+ озабочено и с паспортами битву ведёт
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04.06.2024 11:56 Ответить
+
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04.06.2024 11:59 Ответить
+
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06.06.2024 15:22 Ответить
Питання риторичне, для чого, і на скільки його вистачить, я ще зрозумів би на РЕБ для артилеристів....
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04.06.2024 12:05 Ответить
До першого ФПВ. Доцільність придбання незрозуміла.
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06.06.2024 09:04 Ответить
експерди розкукурікались з диванів

ти його ще побач десь в кущах спершу, а потім попади тою фпвшкою. а тим часом він буде косити русняву піхоту що полізла в атаку без жодного ризики для наших солдат
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06.06.2024 09:36 Ответить
Министерству обороны такие дешовые дроны не нужны. на них много не украдешь.
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04.06.2024 12:19 Ответить
Єрмак !!!
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04.06.2024 12:23 Ответить
Гарна справа, з невеликим зауваженням при подачі енергії на електроспуск - мають блокуватись гальма....
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04.06.2024 15:25 Ответить
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06.06.2024 08:23 Ответить
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06.06.2024 09:45 Ответить
Проживет он на передовой максимум пару дней.
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06.06.2024 10:54 Ответить
Тебе 30грн погоду сделают на пару дней??
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06.06.2024 15:26 Ответить
Речь не об этом, а о целесообразности затрат.
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06.06.2024 15:54 Ответить
два чи три то не суть. Головне виконати бойове завдання. Так само з танками та іншою технікою.
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08.06.2024 15:08 Ответить
Если ничего не делать то и не определишь - целесообразно или нет.
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06.06.2024 17:26 Ответить
Підтримую! Але у мене запитання - ота вся ..., що отримує платню у 50 тисяч і більше, чому не скидається, чи це тільки для тих хто живе на 3-4...
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08.06.2024 14:41 Ответить
А влада ,тим часом, бронюванням поліції та самих себе зайнята!
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08.06.2024 14:44 Ответить
А чьому всі забули про стерню,притулу,лячена.Вони ж постіцно збирали гроші на супктник,дрони.
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08.06.2024 16:40 Ответить
 
 