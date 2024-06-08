Бійці 63-ї ОМБр оголосили збір грошей на наземний дрон, оснащений кулеметом. ВIДЕО

Воїнам-артилеристам потрібна сучасна техніка для ведення бойових дій.

"Сучасна війна – це війна технологій. Модерні розробки, своєчасно впроваджені у війська, можуть вирішити результат битви, а може навіть і війни. Ми вже звикли до того, що сюжети з фронту – це, як правило, зйомка бойових дій з коптера чи запис камери дрона-камікадзе. Але безпілотні технології розвиваються не тільки у повітрі. Наразі є розробка сухопутного дрона українськими інженерами. Ця машина створена вітчизняними ентузіастами, яку нещодавно протестували досвідчені артилеристи бригади і відзначили перспективність цього пристрою для ведення сучасної війни. Безпілотний апарат, оснащений кулеметом (військові кажуть не тільки про нього, а про більший апгрейд) - це без перебільшення десятки збережених людських життів в умовах позиційної війни, яка триває на Лиманському напрямку. Тому від ваших донатів напряму залежить поява новітньої зброї на фронті та збережння життя наших бійців", - пишуть воїни у коментарі.

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