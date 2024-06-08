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Новини Відео Війна
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Бійці 63-ї ОМБр оголосили збір грошей на наземний дрон, оснащений кулеметом. ВIДЕО

Воїнам-артилеристам  потрібна сучасна техніка для ведення бойових дій.

"Сучасна війна – це війна технологій. Модерні розробки, своєчасно впроваджені у війська, можуть вирішити результат битви, а може навіть і війни. Ми вже звикли до того, що сюжети з фронту – це, як правило, зйомка бойових дій з коптера чи запис камери дрона-камікадзе. Але безпілотні технології розвиваються не тільки у повітрі. Наразі є розробка сухопутного дрона українськими інженерами. Ця машина створена вітчизняними ентузіастами, яку нещодавно протестували досвідчені артилеристи бригади і відзначили перспективність цього пристрою для ведення сучасної війни. Безпілотний апарат, оснащений кулеметом (військові кажуть не тільки про нього, а про більший апгрейд) - це без перебільшення десятки збережених людських життів в умовах позиційної війни, яка триває на Лиманському напрямку. Тому від ваших донатів напряму залежить поява новітньої зброї на фронті та збережння життя наших бійців", - пишуть воїни у коментарі.

Дивіться: Бійці 63-ї ОМБр скидом з дрона зищують окупанта, що сховався у "зеленці". ВIДЕО

Реквізити збору: На наземний дрон

🎯 Ціль: 250 000 ₴

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкісти 63-ї ОМБр допомогли піхоті захопити ворожий опорний пункт на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

гроші (969) збір (337) дрони (4762) 63 ОМБр (104)


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Топ коментарі
+13
Дивне мовчання, отих привладних, з ОПУ КМУ ВРУ прокурорських судівських…
Захисники на ФРОНТІ, збирають гроші для Захисту України, а ці, на ПОСАДАХ, маєтки купують за гроші з ФОПів жінок міліонерів після 2019 року ?? Співпадіння …
Добре, що попереду, уже буде ЛЮСТРАЦІЯ, а не катання у сміттєвих баках, по Хрещатику та обласним центрам!
Слава Україні! Готуймося до ВИБОРІВ!
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04.06.2024 11:24
+8
Доброе дело поддержим
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04.06.2024 11:17
+7
нове - це добре забуте старе
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04.06.2024 11:30
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Доброе дело поддержим
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04.06.2024 11:17 Відповісти
Не зрозуміло тільки одне!

Якщо військові провели іспити то чому Умеров не може передати цю установку бійцям на фронт?!!!

В чому питання ? У 259 тисяч гривен? Для МО це непідемні гроші? ( коли вони ворочають миліардами!).
Не треба клеять дурня!
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08.06.2024 22:51 Відповісти
В дрона рука не здригнеться.
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04.06.2024 11:23 Відповісти
а то у когось вона зараз здригнеться.....?
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08.06.2024 14:45 Відповісти
А ще дрона не треба відловлювати, щоб в бусик запхати.
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08.06.2024 16:22 Відповісти
а ти все про своє, про бабское....
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08.06.2024 18:42 Відповісти
В тебе критичні дні, бурятко? ))
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08.06.2024 23:44 Відповісти
Дивне мовчання, отих привладних, з ОПУ КМУ ВРУ прокурорських судівських…
Захисники на ФРОНТІ, збирають гроші для Захисту України, а ці, на ПОСАДАХ, маєтки купують за гроші з ФОПів жінок міліонерів після 2019 року ?? Співпадіння …
Добре, що попереду, уже буде ЛЮСТРАЦІЯ, а не катання у сміттєвих баках, по Хрещатику та обласним центрам!
Слава Україні! Готуймося до ВИБОРІВ!
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04.06.2024 11:24 Відповісти
Попереду багато кого вже не залишиться і це точно не хтось із зе-банди та чинуш.
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08.06.2024 14:46 Відповісти
Я вам расскажу про люстрацию. Донецк март 14-го, еще ничего не начиналось, еще Донецк - это Украина.
Городская прокуратура не дожидаясь вказівок з Київа проводит люстрацию. Два старпера олицетворяющий весь преступный режим Януковича, с позором изгоняются (на пенсию). В Киев шлют депешу.
Борьба с коррупцией проведена. Коррупция побеждена!! Все на пути в светлые дали.
С проверками можно не приезжать.
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08.06.2024 15:01 Відповісти
Нажаль всі доступні кошти та сили йдуть на друкармію
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04.06.2024 11:27 Відповісти
нове - це добре забуте старе
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04.06.2024 11:30 Відповісти
еге ж - бензопила у саперів Рейху

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08.06.2024 14:47 Відповісти
Я уявіть якби "дурачок" якісь не на "дороги", телемарафон та "пінгвінів" гроші направляв з бюджету.......
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04.06.2024 11:35 Відповісти
Минобороны резервом+ озабочено и с паспортами битву ведёт
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04.06.2024 11:56 Відповісти
+
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04.06.2024 11:59 Відповісти
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06.06.2024 15:22 Відповісти
Питання риторичне, для чого, і на скільки його вистачить, я ще зрозумів би на РЕБ для артилеристів....
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04.06.2024 12:05 Відповісти
До першого ФПВ. Доцільність придбання незрозуміла.
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06.06.2024 09:04 Відповісти
експерди розкукурікались з диванів

ти його ще побач десь в кущах спершу, а потім попади тою фпвшкою. а тим часом він буде косити русняву піхоту що полізла в атаку без жодного ризики для наших солдат
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06.06.2024 09:36 Відповісти
Министерству обороны такие дешовые дроны не нужны. на них много не украдешь.
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04.06.2024 12:19 Відповісти
Єрмак !!!
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04.06.2024 12:23 Відповісти
Гарна справа, з невеликим зауваженням при подачі енергії на електроспуск - мають блокуватись гальма....
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04.06.2024 15:25 Відповісти
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06.06.2024 08:23 Відповісти
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06.06.2024 09:45 Відповісти
Проживет он на передовой максимум пару дней.
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06.06.2024 10:54 Відповісти
Тебе 30грн погоду сделают на пару дней??
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06.06.2024 15:26 Відповісти
Речь не об этом, а о целесообразности затрат.
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06.06.2024 15:54 Відповісти
два чи три то не суть. Головне виконати бойове завдання. Так само з танками та іншою технікою.
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08.06.2024 15:08 Відповісти
Если ничего не делать то и не определишь - целесообразно или нет.
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06.06.2024 17:26 Відповісти
Підтримую! Але у мене запитання - ота вся ..., що отримує платню у 50 тисяч і більше, чому не скидається, чи це тільки для тих хто живе на 3-4...
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08.06.2024 14:41 Відповісти
А влада ,тим часом, бронюванням поліції та самих себе зайнята!
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08.06.2024 14:44 Відповісти
А чьому всі забули про стерню,притулу,лячена.Вони ж постіцно збирали гроші на супктник,дрони.
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08.06.2024 16:40 Відповісти
 
 