Бійці 63-ї ОМБр оголосили збір грошей на наземний дрон, оснащений кулеметом. ВIДЕО
Воїнам-артилеристам потрібна сучасна техніка для ведення бойових дій.
"Сучасна війна – це війна технологій. Модерні розробки, своєчасно впроваджені у війська, можуть вирішити результат битви, а може навіть і війни. Ми вже звикли до того, що сюжети з фронту – це, як правило, зйомка бойових дій з коптера чи запис камери дрона-камікадзе. Але безпілотні технології розвиваються не тільки у повітрі. Наразі є розробка сухопутного дрона українськими інженерами. Ця машина створена вітчизняними ентузіастами, яку нещодавно протестували досвідчені артилеристи бригади і відзначили перспективність цього пристрою для ведення сучасної війни. Безпілотний апарат, оснащений кулеметом (військові кажуть не тільки про нього, а про більший апгрейд) - це без перебільшення десятки збережених людських життів в умовах позиційної війни, яка триває на Лиманському напрямку. Тому від ваших донатів напряму залежить поява новітньої зброї на фронті та збережння життя наших бійців", - пишуть воїни у коментарі.
Реквізити збору: На наземний дрон
🎯 Ціль: 250 000 ₴
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5375 4112 1900 5068
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Якщо військові провели іспити то чому Умеров не може передати цю установку бійцям на фронт?!!!
В чому питання ? У 259 тисяч гривен? Для МО це непідемні гроші? ( коли вони ворочають миліардами!).
Не треба клеять дурня!
Захисники на ФРОНТІ, збирають гроші для Захисту України, а ці, на ПОСАДАХ, маєтки купують за гроші з ФОПів жінок міліонерів після 2019 року ?? Співпадіння …
Добре, що попереду, уже буде ЛЮСТРАЦІЯ, а не катання у сміттєвих баках, по Хрещатику та обласним центрам!
Слава Україні! Готуймося до ВИБОРІВ!
Городская прокуратура не дожидаясь вказівок з Київа проводит люстрацию. Два старпера олицетворяющий весь преступный режим Януковича, с позором изгоняются (на пенсию). В Киев шлют депешу.
Борьба с коррупцией проведена. Коррупция побеждена!! Все на пути в светлые дали.
С проверками можно не приезжать.
ти його ще побач десь в кущах спершу, а потім попади тою фпвшкою. а тим часом він буде косити русняву піхоту що полізла в атаку без жодного ризики для наших солдат