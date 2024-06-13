КНУС получил книги из Европы для студентов в рамках масштабной международной инициативы

В Киевском национальном университете строительства и архитектуры (КНУСА) состоялось мероприятие "Украинской молодежи - европейскую книгу". Инициатива направлена на укрепление культурных связей с европейскими странами через чтение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинской молодежи - европейскую книгу" является вторым этапом проекта "Украинским детям - украинскую книгу", который инициировали Офис Президента Украины, Госкомтелерадио, МКИП и МИД после начала широкомасштабной войны. Акция должна поддержать высшие учебные заведения для интеграции молодого поколения украинцев в общее европейское научное и культурное пространство.

Сейчас КНУСА получил около 5 тыс. экземпляров, из них почти 2 тыс. европейских книг по истории, науке, кулинарии, дизайну, туризму, культуре, экономике, менеджменту, медицине, политике на английском, французском, немецком и других европейских языках. Также университету привезли различные произведения современной украинской литературы и 300 экземпляров книги популярного польского писателя Ремигиуша Мроза "Прощаю тебя", переведенной на украинский.

Ранее европейские книги уже получили другие университеты в Киеве, Львове, Тернополе, Черновцах и Кропивницком. Всего за время действия инициативы "Украинской молодежи - европейскую книгу" передано около 10 тыс. экземпляров литературы на разных языках. В частности, на английском, французском, немецком, испанском, польском и переводы на украинский.

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Во время мероприятия в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, председатель Союза ректоров высших учебных заведений Украины Петр Куликов и проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Киевского государственного университета строительства и архитектуры Алексей Днепров подвели итоги самой масштабной благотворительной акции "Украинским детям - украинскую книгу".

За время реализации проекта уже 1 млн экземпляров украинских книг получили своих читателей по всему миру. Главные вдохновители инициативы заверили, что акция будет продолжаться и в дальнейшем - никто останавливаться не собирается.