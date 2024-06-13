КНУБА отримав книги з Європи для студентів у межах масштабної міжнародної ініціативи

У Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА) відбувся захід "Українській молоді — європейську книгу". Ініціатива спрямована на зміцнення культурних зв’язків з європейськими країнами через читання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українській молоді — європейську книгу" є другим етапом проєкту "Українським дітям — українську книгу", який ініціювали Офіс Президента України, Держкомтелерадіо, МКІП та МЗС після початку широкомасштабної війни. Акція має підтримати заклади вищої освіти для інтеграції молодої генерації українців у спільний європейський науковий та культурний простір.

Наразі КНУБА отримав близько 5 тис. примірників, із них майже 2 тис. європейських книг з історії, науки, кулінарії, дизайну, туризму, культури, економіки, менеджменту, медицини, політики англійською, французькою, німецькою та іншими європейськими мовами. Також університету привезли різні твори сучасної української літератури та 300 примірників книги популярного польського письменника Ремігіуша Мроза"Вибачаю тобі", перекладеної на українську.

Раніше європейські книги вже отримали інші університети в Києві, Львові, Тернополі, Чернівцях та Кропивницькому. Всього за час дії ініціативи "Українській молоді – європейську книгу" передано близько 10 тис. примірників літератури різними мовами. Зокрема, англійською, французькою, німецькою, іспанською, польською та переклади українською.

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Під час заходу т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, голова Спілки ректорів закладів вищої освіти України Петро Куліков та проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Київського державного університету будівництва і архітектури Олексій Дніпров підбили підсумки наймасштабнішої благодійної акції "Українським дітям — українську книгу".

За час реалізації проєкту вже 1 млн примірників українських книг отримали своїх читачів по всьому світу. Головні натхненники ініціативи запевнили, що акція триватиме й надалі — ніхто зупинятися не збирається.