В Сумской области россияне устраивают провокации и вылазки ДРГ. Все - для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, - Буданов

В Сумской области наблюдаются попытки пересечения границы россиянами и рейды их диверсионно-разведывательных групп, но Украина принимает все необходимые меры для противодействия им.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Там и сейчас происходят такие пограничные попытки россиян дестабилизировать ситуацию - вылазки ДРГ и так далее. Но, слава Богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как раньше, уже нет, - прокомментировал глава Главного управления разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что российская диверсионно-разведывательная группа попыталась захватить пограничное село Рыжевка на Сумщине. В результате засады, организованной пограничниками и силами ТРО, главная группа была уничтожена, остальные - убежали.

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