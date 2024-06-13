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В Сумской области россияне устраивают провокации и вылазки ДРГ. Все - для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, - Буданов

буданов

В Сумской области наблюдаются попытки пересечения границы россиянами и рейды их диверсионно-разведывательных групп, но Украина принимает все необходимые меры для противодействия им.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Там и сейчас происходят такие пограничные попытки россиян дестабилизировать ситуацию - вылазки ДРГ и так далее. Но, слава Богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как раньше, уже нет, - прокомментировал глава Главного управления разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что российская диверсионно-разведывательная группа попыталась захватить пограничное село Рыжевка на Сумщине. В результате засады, организованной пограничниками и силами ТРО, главная группа была уничтожена, остальные - убежали.

Также читайте: РФ отправляет достаточно профессиональные ДРГ на границу с Украиной, против них применяют тактические приемы, - ОСГВ "Сиверск"

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Сумская область (3164) ДРГ (99)


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То не провокація то одинадцятий рік війни .
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13.06.2024 07:14 Ответить
Буданга, покажи хочаб раз якусь знищену, чи захоплену в полон орківську дрг, чи ви думаєте ми не знаємо, що скрізь так само як і на Харківщині, чому ви не працюєте на випередження, а лише по усуваню наслідків, розплачуючись життями воїнів...
До чого доводить сидіння на опі, ми вже побачили, що ж вас дурнів це не вчить ніколи....
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13.06.2024 07:33 Ответить
Щокастий, там кава в Криму замёрзла...
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13.06.2024 07:42 Ответить
а давай поменяем Сырныка на Буданова
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13.06.2024 07:46 Ответить
Генерала на шпрехшталмейстера? Марьяна ти не ховайся під ніком.
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13.06.2024 08:06 Ответить
Свого часу це зробить Путлер.
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13.06.2024 08:57 Ответить
Шось мовчить цей ЗЕлений шпрехшталмейстер чі купив він собі нові труселя для плавання чі не купив. Якось це підозріло.
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13.06.2024 08:04 Ответить
Добре хоч у Вовчанську ситуація стабільна.
Бо 1,5 місяця тому він і про Харківщину подібне розповідав. А кацапи його не послухали.
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13.06.2024 08:35 Ответить
Шатають? Ти глянь! Відволікають від кави в Ялті!
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13.06.2024 11:54 Ответить
 
 