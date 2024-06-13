У Сумській області росіяни влаштовують провокації та вилазки ДРГ. Все для того, щоб дестабілізувати ситуацію, - Буданов
У Сумській області спостерігаються спроби перетину кордону росіянами та рейди їхніх диверсійно-розвідувальних груп, але Україна вживає всіх необхідних заходів для протидії їм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.
Там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян дестабілізувати ситуацію, вилазки ДРГ і так далі. Але, слава богу, всіх необхідних заходів уже вжито, і такого масштабу, як відбулося, вже немає, - прокоментував глава Головного управління розвідки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. Внаслідок засідки, організованої прикордонниками та силами ТРО, головна варта була знищена, решта - втекла.
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До чого доводить сидіння на опі, ми вже побачили, що ж вас дурнів це не вчить ніколи....
Бо 1,5 місяця тому він і про Харківщину подібне розповідав. А кацапи його не послухали.