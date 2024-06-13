УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11851 відвідувач онлайн
Новини
1 621 9

У Сумській області росіяни влаштовують провокації та вилазки ДРГ. Все для того, щоб дестабілізувати ситуацію, - Буданов

буданов

У Сумській області спостерігаються спроби перетину кордону росіянами та рейди їхніх диверсійно-розвідувальних груп, але Україна вживає всіх необхідних заходів для протидії їм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян дестабілізувати ситуацію, вилазки ДРГ і так далі. Але, слава богу, всіх необхідних заходів уже вжито, і такого масштабу, як відбулося, вже немає, - прокоментував глава Головного управління розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. Внаслідок засідки, організованої прикордонниками та силами ТРО, головна варта була знищена, решта - втекла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська армія вже відчуває удари західною зброєю і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (492) Сумська область (3711) ДРГ (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То не провокація то одинадцятий рік війни .
показати весь коментар
13.06.2024 07:14 Відповісти
Буданга, покажи хочаб раз якусь знищену, чи захоплену в полон орківську дрг, чи ви думаєте ми не знаємо, що скрізь так само як і на Харківщині, чому ви не працюєте на випередження, а лише по усуваню наслідків, розплачуючись життями воїнів...
До чого доводить сидіння на опі, ми вже побачили, що ж вас дурнів це не вчить ніколи....
показати весь коментар
13.06.2024 07:33 Відповісти
Щокастий, там кава в Криму замёрзла...
показати весь коментар
13.06.2024 07:42 Відповісти
а давай поменяем Сырныка на Буданова
показати весь коментар
13.06.2024 07:46 Відповісти
Генерала на шпрехшталмейстера? Марьяна ти не ховайся під ніком.
показати весь коментар
13.06.2024 08:06 Відповісти
Свого часу це зробить Путлер.
показати весь коментар
13.06.2024 08:57 Відповісти
Шось мовчить цей ЗЕлений шпрехшталмейстер чі купив він собі нові труселя для плавання чі не купив. Якось це підозріло.
показати весь коментар
13.06.2024 08:04 Відповісти
Добре хоч у Вовчанську ситуація стабільна.
Бо 1,5 місяця тому він і про Харківщину подібне розповідав. А кацапи його не послухали.
показати весь коментар
13.06.2024 08:35 Відповісти
Шатають? Ти глянь! Відволікають від кави в Ялті!
показати весь коментар
13.06.2024 11:54 Відповісти
 
 