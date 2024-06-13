Салливан о похищении украинских детей: Россия ведет войну не только против военных, но и против украинского народа

Белый дом имеет "новые и достоверные сообщения о том, что российские власти размещают списки похищенных украинских детей на российских сайтах усыновления".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети со своими семьями должны быть в Украине. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа", - подчеркнул чиновник ссылаясь на расследование Financial Times.

Салливан признал, что после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, российские чиновники депортировали в РФ сотни тысяч украинских гражданских, "включая детей, силой разлученных со своими семьями".

Советник президента США подчеркнул, что эти дети принадлежат к своим семьям, добавив, что Россия "ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа" и "совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине".

Напомним, Financial Times опубликовало расследование, в котором идентифицировала и нашла четырех украинских детей на связанном с российским правительством веб-сайте по усыновлению usynovite.ru.

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