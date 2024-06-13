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Новости Доказательства российской агрессии в Украине
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Салливан о похищении украинских детей: Россия ведет войну не только против военных, но и против украинского народа

джейк,салліван

Белый дом имеет "новые и достоверные сообщения о том, что российские власти размещают списки похищенных украинских детей на российских сайтах усыновления".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети со своими семьями должны быть в Украине. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа", - подчеркнул чиновник ссылаясь на расследование Financial Times.

Салливан признал, что после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, российские чиновники депортировали в РФ сотни тысяч украинских гражданских, "включая детей, силой разлученных со своими семьями".

Советник президента США подчеркнул, что эти дети принадлежат к своим семьям, добавив, что Россия "ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа" и "совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине".

Напомним, Financial Times опубликовало расследование, в котором идентифицировала и нашла четырех украинских детей на связанном с российским правительством веб-сайте по усыновлению usynovite.ru.

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Автор: 

депортация (681) дети (6514) военные преступления (1437) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+4
О, бравіссімо!!!!!!!!! О це гол. Шо серйозно?
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13.06.2024 08:33
+4
350 років війни !

говоріть це усім
350 років геноциду !

говоріть це усім в світі !
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13.06.2024 08:36
+3
Саме війною і займалася росія століттями проти украінського
народу , який стоїть їм поперек горла ,
своєю мудрістю і толерантністю 🙁
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13.06.2024 08:33
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Саме війною і займалася росія століттями проти украінського
народу , який стоїть їм поперек горла ,
своєю мудрістю і толерантністю 🙁
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13.06.2024 08:33 Ответить
О, бравіссімо!!!!!!!!! О це гол. Шо серйозно?
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13.06.2024 08:33 Ответить
350 років війни !

говоріть це усім
350 років геноциду !

говоріть це усім в світі !
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13.06.2024 08:36 Ответить
Скільки б злочинів не чинила росія а Салліван завжди буде проти перемоги України. З-за цього суб'єкта нам дають мало зброї, що б він не розповідав.
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13.06.2024 08:37 Ответить
Оце так новина! ЙТМ кеп!
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13.06.2024 08:44 Ответить
Про походження кацапів.

Якось в пеклі у чорта́
Щось полізло з-під хвоста,
Дідько Бога взяв на кпини, -
Висрав копію людини,
Потім взяв лайно у лапи, -
Так і виникли кацапи.
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13.06.2024 08:49 Ответить
Значит нужно действовать симетрично и выкрадать детей высокопасадовцеф параши по всему миру. Детей и родычей писькова, *****, шойги и тд, хоть они и взрослые, как пробу пера можно выкрасть сына газманова и пустить его на фарш в прямом эфире
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13.06.2024 08:50 Ответить
Треба мати таку прямокутну макітру, як у цього містера-очевидність, щоби зробити подібний висновок. Задорнов таки був правий - ну, вони і тупі...
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13.06.2024 09:15 Ответить
Військові - не народ?
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13.06.2024 09:16 Ответить
А ти і тобі подібні покидьки забороняєте ЗСУ стріляти по території викрадача дітей та терориста.
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13.06.2024 10:26 Ответить
рашистська агенту США коментує...
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13.06.2024 10:43 Ответить
 
 