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Новини Докази російської агресії в Україні
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Салліван про викрадення українських дітей: Росія веде війну не тільки проти військових, а й проти українського народу

джейк,салліван

Білий дім має "нові та достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує списки викрадених українських дітей на російських сайтах усиновлення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Це огидно і жахливо. Ці українські діти зі своїми родинами мають бути в Україні. Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу", - наголосив високопосадовець посилаючись на розслідування Financial Times.

Салліван визнав, що після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російські чиновники депортували до РФ сотні тисяч українських цивільних, "включно з дітьми, силоміць розлученими зі своїми родинами".

Радник президента США підкреслив, що ці діти належать до своїх сімей, додавши, що Росія "веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу" і "чинить воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні".

Нагадаємо, Financial Times опублікувало розслідування, в якому ідентифікувала та знайшла чотирьох українських дітей на пов'язаному з російським урядом вебсайті з усиновлення usynovite.ru.

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Автор: 

депортація (723) діти (5087) воєнні злочини (1862) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+4
О, бравіссімо!!!!!!!!! О це гол. Шо серйозно?
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13.06.2024 08:33
+4
350 років війни !

говоріть це усім
350 років геноциду !

говоріть це усім в світі !
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13.06.2024 08:36
+3
Саме війною і займалася росія століттями проти украінського
народу , який стоїть їм поперек горла ,
своєю мудрістю і толерантністю 🙁
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13.06.2024 08:33
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Саме війною і займалася росія століттями проти украінського
народу , який стоїть їм поперек горла ,
своєю мудрістю і толерантністю 🙁
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13.06.2024 08:33 Відповісти
О, бравіссімо!!!!!!!!! О це гол. Шо серйозно?
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13.06.2024 08:33 Відповісти
350 років війни !

говоріть це усім
350 років геноциду !

говоріть це усім в світі !
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13.06.2024 08:36 Відповісти
Скільки б злочинів не чинила росія а Салліван завжди буде проти перемоги України. З-за цього суб'єкта нам дають мало зброї, що б він не розповідав.
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13.06.2024 08:37 Відповісти
Оце так новина! ЙТМ кеп!
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13.06.2024 08:44 Відповісти
Про походження кацапів.

Якось в пеклі у чорта́
Щось полізло з-під хвоста,
Дідько Бога взяв на кпини, -
Висрав копію людини,
Потім взяв лайно у лапи, -
Так і виникли кацапи.
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13.06.2024 08:49 Відповісти
Значит нужно действовать симетрично и выкрадать детей высокопасадовцеф параши по всему миру. Детей и родычей писькова, *****, шойги и тд, хоть они и взрослые, как пробу пера можно выкрасть сына газманова и пустить его на фарш в прямом эфире
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13.06.2024 08:50 Відповісти
Треба мати таку прямокутну макітру, як у цього містера-очевидність, щоби зробити подібний висновок. Задорнов таки був правий - ну, вони і тупі...
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13.06.2024 09:15 Відповісти
Військові - не народ?
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13.06.2024 09:16 Відповісти
А ти і тобі подібні покидьки забороняєте ЗСУ стріляти по території викрадача дітей та терориста.
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13.06.2024 10:26 Відповісти
рашистська агенту США коментує...
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13.06.2024 10:43 Відповісти
 
 