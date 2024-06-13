Салліван про викрадення українських дітей: Росія веде війну не тільки проти військових, а й проти українського народу

Білий дім має "нові та достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує списки викрадених українських дітей на російських сайтах усиновлення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Це огидно і жахливо. Ці українські діти зі своїми родинами мають бути в Україні. Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу", - наголосив високопосадовець посилаючись на розслідування Financial Times.

Салліван визнав, що після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російські чиновники депортували до РФ сотні тисяч українських цивільних, "включно з дітьми, силоміць розлученими зі своїми родинами".

Радник президента США підкреслив, що ці діти належать до своїх сімей, додавши, що Росія "веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу" і "чинить воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні".

Нагадаємо, Financial Times опублікувало розслідування, в якому ідентифікувала та знайшла чотирьох українських дітей на пов'язаному з російським урядом вебсайті з усиновлення usynovite.ru.

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