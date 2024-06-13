За прошедшие сутки российская армия обстреляла 19 населенных пунктов Херсонщины

В течение 12 июня оккупационные войска атаковали Херсон, Михайловку, Днепровское, Антоновку, Приозерное, Белозерку, Надднепрянское, Берислав, Александровку, Качкаровку, Ольговку, Червоный Яр, Николаевку, Змиевку, Велетенское, Кизомыс, Янтарное, Гавриловку, Золотую Балку Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности поврежден частный дом. Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, газопровод, хозяйственную постройку, ангарное помещение и сельхозтехнику", - говорится в сообщении.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, на территории громады были повреждены тепловая сеть, здание трансформаторной подстанции и электроподстанции, трактор, ангар.

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