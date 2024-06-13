Минулої доби російська армія обстріляла 19 населених пунктів Херсонщини

Упродовж 12 червня окупаційні війська атакували Херсон, Михайлівку, Дніпровське, Антонівку, Приозерне, Білозерку, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівку, Качкарівку, Ольгівку, Червоний Яр, Миколаївку, Зміївку, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівку, Золоту Балку Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газопровід, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, на території громади було пошкоджено теплову мережу, будівлю трансформаторної підстанції та електропідстанції, трактор, ангар.

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