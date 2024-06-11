Окупанти з артилерії обстріляли Осокорівку на Херсонщині. Поранено жінку
У вівторок, 11 червня, російські окупанти обстріляли з артилерії село Осокорівка Нововоронцовської громади Херсонської області. Через ворожий обстріл поранень зазнала 58-річна жінка.
Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
У постраждалої жінки медики діагностували контузію та посттравматичну приглухуватість. Лікарі надали їй всю необхідну медичну допомогу. Надалі вона проходитиме лікування амбулаторно.
Нагадаємо, що 11 червня вдень російські загарбники з FPV-дрона атакували поліцейський автомобіль у селищі Нововоронцовка, що на Херсонщині. Обійшлося без жертв та постраждалих.
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Виктор Дийнега
показати весь коментар11.06.2024 20:36 Відповісти Мені подобається 0
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