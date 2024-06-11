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Новини Війна
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Окупанти з артилерії обстріляли Осокорівку на Херсонщині. Поранено жінку

Окупанти з артилерії обстріляли Осокорівку на Херсонщині

У вівторок, 11 червня, російські окупанти обстріляли з артилерії  село Осокорівка Нововоронцовської громади Херсонської області. Через ворожий обстріл поранень зазнала 58-річна жінка.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У постраждалої жінки медики діагностували контузію та посттравматичну приглухуватість. Лікарі надали їй всю необхідну медичну допомогу. Надалі вона проходитиме лікування амбулаторно.

Нагадаємо, що 11 червня вдень російські загарбники з FPV-дрона атакували поліцейський автомобіль у селищі Нововоронцовка, що на Херсонщині. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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Автор: 

обстріл (28613) Херсонська область (5781)


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Вчора Хаймерс прогулявся по кацапському панцирю. Наш оператор на місці https://t.me/pecherymordora356
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11.06.2024 20:36 Відповісти
 
 