Оккупанты из артиллерии обстреляли Осокоровку на Херсонщине. Ранена женщина

Во вторник, 11 июня, российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Осокоровка Нововоронцовской громады Херсонской области. Из-за вражеского обстрела ранения получила 58-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

У пострадавшей женщины медики диагностировали контузию и посттравматическую тугоухость. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, что 11 июня днем российские захватчики с FPV-дрона атаковали полицейский автомобиль в поселке Нововоронцовка, что на Херсонщине. Обошлось без жертв и пострадавших.

Читайте также: Рашисты за прошедшие сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам Херсонщины, один человек получил ранение