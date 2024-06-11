Оккупанты из артиллерии обстреляли Осокоровку на Херсонщине. Ранена женщина
Во вторник, 11 июня, российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Осокоровка Нововоронцовской громады Херсонской области. Из-за вражеского обстрела ранения получила 58-летняя женщина.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
У пострадавшей женщины медики диагностировали контузию и посттравматическую тугоухость. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно.
Напомним, что 11 июня днем российские захватчики с FPV-дрона атаковали полицейский автомобиль в поселке Нововоронцовка, что на Херсонщине. Обошлось без жертв и пострадавших.
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Виктор Дийнега
показать весь комментарий11.06.2024 20:36 Ответить Мне нравится 0
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