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Новости Война
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Оккупанты из артиллерии обстреляли Осокоровку на Херсонщине. Ранена женщина

Окупанти з артилерії обстріляли Осокорівку на Херсонщині

Во вторник, 11 июня, российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Осокоровка Нововоронцовской громады Херсонской области. Из-за вражеского обстрела ранения получила 58-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

У пострадавшей женщины медики диагностировали контузию и посттравматическую тугоухость. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, что 11 июня днем российские захватчики с FPV-дрона атаковали полицейский автомобиль в поселке Нововоронцовка, что на Херсонщине. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Автор: 

обстрел (27259) Херсонская область (4788)


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11.06.2024 20:36 Ответить
 
 