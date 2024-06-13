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Сутки на Сумщине: Оккупанты обстреляли 4 громады минометами и артиллерией, атаковали дроном

Обстріли Сумщини за добу 13 червня

Российские захватчики ночью и утром 7 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

"Великописаревская громада: вражескими БпЛА квадрокоптерного типа осуществлен сброс боеприпасов типа ВОГ (2 взрыва). Также был артобстрел (4 взрыва). Середино-Будская громада: состоялась атака вражеского FPV дрона (1 взрыв). Хотинская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва). Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (4 взрыва)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне совершили 14 обстрелов Сумщины в течение дня: применяли артиллерию, минометы, дроны

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обстрел (27327) Сумская область (3164)


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