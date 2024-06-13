Доба на Сумщині: Окупанти обстріляли 4 громади мінометами та артилерією, атакували дроном

Російські загарбники вночі та зранку 7 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

"Великописарівська громада: ворожими БпЛА квадрокоптерного типу здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи). Також був артобстріл (4 вибухи). Середино-Будська громада: відбулася атака ворожого FPV дрона (1 вибух). Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи)", - йдеться у повідомленні.

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