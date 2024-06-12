Росіяни здійснили 14 обстрілів Сумщини протягом дня: застосовували артилерію, міномети, дрони

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали 6 громад, зокрема:

Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).

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