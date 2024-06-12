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Росіяни здійснили 14 обстрілів Сумщини протягом дня: застосовували артилерію, міномети, дрони

Обстріл Сумщини 15 травня

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали 6 громад, зокрема:

  • Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
  • Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).
  • Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).

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Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711)


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Вся Сумщина "дивиться в очі" ... ху..лу. А він курва, нє понімає. Стріляє і стріляє. А сумчани дивляться й дивляться.
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13.06.2024 06:07 Відповісти
 
 