Росіяни здійснили 14 обстрілів Сумщини протягом дня: застосовували артилерію, міномети, дрони
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали 6 громад, зокрема:
- Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
- Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).
- Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).
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gr1959
показати весь коментар13.06.2024 06:07 Відповісти Мені подобається 0
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