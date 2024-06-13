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В оккупированном Крыму россияне разместили новейшие комплексы ПВО С-500, - Буданов. ВИДЕО

С-500

Российские военные разместили во временно оккупированном Крыму элементы новейшего зенитного ракетного комплекса С-500.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

"Усиливается система российского ПВО. Это вполне очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их исследовательское применение, но они уже появились в Крыму", - отметил начальник украинской разведки.

Он добавил, что россияне до сих пор используют Керченский мост для перевозки военных грузов.

"Керченский мост всегда использовался российскими военными и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возятся, - да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы - меньше, но для личного состава - это основной путь", - добавил начальник ГУР.

Напомним, в ночь на 12 июня Силы обороны Украины атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.

Смотрите: На Белгородщине уничтожена часть ЗРК С-300/С-400. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Буданов Кирилл (456) ЗРК (202)


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Топ комментарии
+13
Довго проживе? Тиждень? Два?
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13.06.2024 09:46
+11
То нова кавомашина...
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13.06.2024 09:45
+8
Раз Буданов в курсах - вже пів- діла - ше залишилось іх накрити
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13.06.2024 09:50
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То нова кавомашина...
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13.06.2024 09:45 Ответить
Лаптеморді найновітнійшим називають те, що просто старе перефарбовують в інший колір ))
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13.06.2024 10:09 Ответить
Знайомтесь!
Протеже марьни бєзумной і її покровителів буданга "нєсьот дічь".

С-500 - протиракетна система.
Вона не може працювати окремими елементами - радаром, центром управління чи ракетами, а лише разом, як система.

З таким "головнокомандуючим" ЗСУ нам точно буде кінець
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13.06.2024 10:42 Ответить
С-500, це дороблена С-400, яка є доробленою С-300. Дороблені поки тільки окремі елементи
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13.06.2024 10:52 Ответить
немає в кацапів ні с-500,600,700. То все допиляне совкове.с-300 Замінили аналогові плати китайськими мікроконтролерами і по своє написали. І все. Щось трохи покращилося але не суттєво.Бо ППО-то електроніка А електроніку кацапи не виробляють.Навіть радіолампи.
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13.06.2024 19:31 Ответить
С-500 это перекрашенная С-300, только уже импортной краской.
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14.06.2024 00:39 Ответить
Довго проживе? Тиждень? Два?
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13.06.2024 09:46 Ответить
Таку херню ми ще не знищували )))))))))))
Це як в старому анекдоті:

Завівся у лісі страшний звір. Хто в ліс не увійде - усілякого трахне. Чи довго, чи коротко, але вирішили затрахані звірі війною на нього піти. А тому самим їм у ліс чогось не захотілося, покликали вони дракона із сусіднього королівства: - Іди, - кажуть, - вгамуй ти цього трахаря! Ну, а чого дракону пішов у ліс. Ходив, блукав, ні хріну нікого не знайшов, присів на галявині, дивись - печера. Ну, гадає, ось він там і сидить. Крикнув у печеру: - Виходь, страшний звіре! А звідти ослик вилазить, маленький такий, і тремтить весь. - Що, - каже дракон, - страшно?! - Страшно, - відповідає ослик, - вперше туку херню трахати буду.
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13.06.2024 10:08 Ответить
После первого прилета ВСУ обесценят эту вундервафлю на рынке вооружений.Я еще помню когда первый комплекс С-400 ставили под Москвой на дежурство и лампасный орк гордо заявлял что мимо комплекса муха не пролетит.
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13.06.2024 10:18 Ответить
Муха мимо не пролетит - обязательно сядет на это говно💩
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13.06.2024 12:42 Ответить
Раз Буданов в курсах - вже пів- діла - ше залишилось іх накрити
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13.06.2024 09:50 Ответить
от і подивимось, наскільки еффективна ця "аналоговнєта"!
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13.06.2024 09:53 Ответить
Міст треба скласти…
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13.06.2024 09:52 Ответить
Його не те що треба, його НЕОБХІДНО скласти, але враховуючи те, що кацапи стягнули під нього все що у них є і на воді і на суші, - це буде складна задача.... Нам-би фугасних Атакамсів хоч-би трішечки.....
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13.06.2024 09:57 Ответить
Ну вони ж не завжди увімкнені? То може скористатися нагодою?
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13.06.2024 09:54 Ответить
Щось забагато буданги - мабуть, творожнікоффа таки скинуть, їрмакак хоче перебити зраду?
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13.06.2024 09:56 Ответить
перекладаю з будангової:

- подумаєш, що ГУР не побачило, як росіяни рік будували залізничну дорогу на півдні України

- кримський міст все одно дуже важливий, його обов'язково треба знищити

- а якщо не знищимо: дивіться, там с-500 стоять, проти лому нема прийому.
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13.06.2024 09:59 Ответить
Немає ще у кацапів С-500

Буданга тупо бреше
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13.06.2024 10:46 Ответить
там про елементи. скоріш за все, щось спробували доробити на окремих елементах С-400 і це згідно кацапській таксономії вже може називатися "елементи С-500".
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13.06.2024 10:48 Ответить
Prekrasnaja celj dlja Ukrainskih raket!
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13.06.2024 10:00 Ответить
Тут йому й смерть.. Балістику зіб"є, а від дрончика загине..
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13.06.2024 10:01 Ответить
За#баш їх чашкою кави Кірілка.
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13.06.2024 10:01 Ответить
и снаряди есть и стрелять нечем
ось така ху#ня, малята
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13.06.2024 10:06 Ответить
"С-500 «Прометей»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500#cite_note-1 [1] , 55Р6М «Триумфатор-М» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенитный ракетный комплекс (ЗРК; в терминологии разработчика - зенитная ракетная система, ЗРС), разработанный в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%9F%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500#cite_note-janes-2 [2] как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистических и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&action=edit&redlink=1 аэродинамических целей.
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13.06.2024 10:09 Ответить
Взагалі щє С-300ПМУ2 кацапами подавалась, як "C-300ПМУ-2 "Фаворит" предназначена для обороны важнейших объектов государства и его вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех"

Тому це по суті просто апгрейд якихось елементів С-300/400.
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13.06.2024 10:57 Ответить
Це у кацапів такий маркетинг щоб бабки виділя під старе-нове анало говнанет , су 27=су 35 , т72=т90 , с300=с400=с500 , ракета 40Н6 використовуется на с400,500 показала свою низьку єфективність проти балістики .
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13.06.2024 11:33 Ответить
Соль в том, что в одном комплексе есть ракеты разного типа адаптированные для разных целей
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13.06.2024 15:58 Ответить
Кому це вам, кацапський боте?
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13.06.2024 10:38 Ответить
мєдвєдь напав на Україну щє в лютому 2014 року, киця. тому і 10 років періодично по рогам отримував.
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13.06.2024 10:51 Ответить
Я не зрозумів, найновіший де от недавно передавали це с 400 .

вони що кожного року спроможні випускати революційні анальні говнєти ?

підозріла швидкість кацапів , скоріш за все чергова діарея здатна сбивати хіба що пасажирські 777
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13.06.2024 10:43 Ответить
Кацапи ще тільки тужаться над С-500
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13.06.2024 10:49 Ответить
С-400 повинна була отримати покращені можливості з перехоплення балістичних ракет ніж С-300, але схоже "Тріумф" провалився і його доробляють тепер під новою кодовою назвою. Це робиться для того, щоб очистити "авторітет" назви. "С-400 Тріумф" все, більше не продати на експорт.
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13.06.2024 11:00 Ответить
Якби в ЗСУ кожній доробці С-300 додавали +100, то на озброєнні України були б вже С-1200.
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13.06.2024 11:04 Ответить
ахахах ботня угарає, у нас так косметична модернізація у кацапні глибока.
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13.06.2024 11:47 Ответить
Кацапи вирішили на практиці перевірити чи може аналоговнетна с 500 збивати балістику.
сподіваюсь збивати будуть як завжди пусковими та радарами
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13.06.2024 11:49 Ответить
ЧОМУ Ж МІСТ І ДОСІ СТОЇТЬ, А БУДАНОВ ?
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13.06.2024 12:52 Ответить
Чекаю коли буде С-2000. Клоуни. С-400 це та сама С-300 + новий компютеринй софт. Тобто прийшло обновленя віндовс і вони уже С-500.
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13.06.2024 14:02 Ответить
О...тепер штати обов'язково щось придумають як його знищити...і тут 100% чимось дуже коштовним і саме під час роботи..бо тема стосується продажу американської зброї..і це гроші..гроші та ше раз гроші
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13.06.2024 16:53 Ответить
Спдіваюсь нам дадуть випробувати якусь вкусняшку
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13.06.2024 16:54 Ответить
Чудова нова ціль для наших дрончиків!
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13.06.2024 20:25 Ответить
Хто повірить що орда змогла щось зробити краще ніж інші?
Так що нічого нового там немає.
Це як на бомбу з совдепії прикрутили крила. Чи як нові ракети - ті ж самі совкові, перекрашені та гайки іншої форми.
Те ж танки, літаки, кораблі.
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13.06.2024 21:22 Ответить
 
 