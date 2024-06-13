В оккупированном Крыму россияне разместили новейшие комплексы ПВО С-500, - Буданов. ВИДЕО
Российские военные разместили во временно оккупированном Крыму элементы новейшего зенитного ракетного комплекса С-500.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.
"Усиливается система российского ПВО. Это вполне очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их исследовательское применение, но они уже появились в Крыму", - отметил начальник украинской разведки.
Он добавил, что россияне до сих пор используют Керченский мост для перевозки военных грузов.
"Керченский мост всегда использовался российскими военными и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возятся, - да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы - меньше, но для личного состава - это основной путь", - добавил начальник ГУР.
Напомним, в ночь на 12 июня Силы обороны Украины атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.
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Протеже марьни бєзумной і її покровителів буданга "нєсьот дічь".
С-500 - протиракетна система.
Вона не може працювати окремими елементами - радаром, центром управління чи ракетами, а лише разом, як система.
З таким "головнокомандуючим" ЗСУ нам точно буде кінець
Це як в старому анекдоті:
Завівся у лісі страшний звір. Хто в ліс не увійде - усілякого трахне. Чи довго, чи коротко, але вирішили затрахані звірі війною на нього піти. А тому самим їм у ліс чогось не захотілося, покликали вони дракона із сусіднього королівства: - Іди, - кажуть, - вгамуй ти цього трахаря! Ну, а чого дракону пішов у ліс. Ходив, блукав, ні хріну нікого не знайшов, присів на галявині, дивись - печера. Ну, гадає, ось він там і сидить. Крикнув у печеру: - Виходь, страшний звіре! А звідти ослик вилазить, маленький такий, і тремтить весь. - Що, - каже дракон, - страшно?! - Страшно, - відповідає ослик, - вперше туку херню трахати буду.
- подумаєш, що ГУР не побачило, як росіяни рік будували залізничну дорогу на півдні України
- кримський міст все одно дуже важливий, його обов'язково треба знищити
- а якщо не знищимо: дивіться, там с-500 стоять, проти лому нема прийому.
Буданга тупо бреше
ось така ху#ня, малята
Тому це по суті просто апгрейд якихось елементів С-300/400.
вони що кожного року спроможні випускати революційні анальні говнєти ?
підозріла швидкість кацапів , скоріш за все чергова діарея здатна сбивати хіба що пасажирські 777
сподіваюсь збивати будуть як завжди пусковими та радарами
Так що нічого нового там немає.
Це як на бомбу з совдепії прикрутили крила. Чи як нові ракети - ті ж самі совкові, перекрашені та гайки іншої форми.
Те ж танки, літаки, кораблі.