В оккупированном Крыму россияне разместили новейшие комплексы ПВО С-500, - Буданов. ВИДЕО

Российские военные разместили во временно оккупированном Крыму элементы новейшего зенитного ракетного комплекса С-500.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

"Усиливается система российского ПВО. Это вполне очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их исследовательское применение, но они уже появились в Крыму", - отметил начальник украинской разведки.

Он добавил, что россияне до сих пор используют Керченский мост для перевозки военных грузов.

"Керченский мост всегда использовался российскими военными и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возятся, - да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы - меньше, но для личного состава - это основной путь", - добавил начальник ГУР.

Напомним, в ночь на 12 июня Силы обороны Украины атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.

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