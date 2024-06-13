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Российские военные обстреляли машину с гражданскими в Брянской области РФ. Ранены двое россиян, - СМИ

Військові РФ обстріляли авто у Брянській області. Поранено двох росіян

Российские военные обстреляли авто в Брянской области РФ, в результате чего ранения получили двое гражданских россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Происшествие случилось утром 12 июня в приграничном селе Любечаны Брянской области.

Військові РФ обстріляли авто у Брянській області. Поранено двох росіян

Военные РФ открыли огонь по "Volkswagen Passat" с российскими номерами. Причина - авто не остановилось на КПП.

Двое гражданских россиян, которые находились в машине, получили ранения. Они были госпитализированы в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ поразила комплекс РЛС дальнего действия "Небо-У" в Брянской области РФ, который мог контролировать небо на 700 км вглубь Украины, - источник

Автор: 

армия РФ (19350) Брянск (116) россия (95652) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+8
А Воронєж як же ж?!
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13.06.2024 13:46
+7
Бояришник, він такий.
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13.06.2024 13:46
+5
Так "одиннарод" - дай бог щоб вони перейшли лише на рузке
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13.06.2024 13:47
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Бояришник, він такий.
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13.06.2024 13:46 Ответить
А Воронєж як же ж?!
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13.06.2024 13:46 Ответить
там ще другі моменти були...
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13.06.2024 14:05 Ответить
Просіт Агня!
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13.06.2024 14:11 Ответить
Так "одиннарод" - дай бог щоб вони перейшли лише на рузке
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13.06.2024 13:47 Ответить
На раїсі тільки так треба зупиняти цивільні транспортні засоби! Можна ще автоматників на перехрестях замість світловорів ставити..
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13.06.2024 13:47 Ответить
Русня не дасть себе чавити.
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13.06.2024 13:49 Ответить
...па плану....
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13.06.2024 13:55 Ответить
Таки точно 3.14****си.
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13.06.2024 13:58 Ответить
Нууу... - норм наче...
ТакЪдержать!
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13.06.2024 14:04 Ответить
Село з назвою укрмовою...
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13.06.2024 14:06 Ответить
Це Гут. Жалко що не вбили...
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13.06.2024 14:10 Ответить
Та в рот їх і бать!
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13.06.2024 14:20 Ответить
Volkswagen! Ja-ja!
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13.06.2024 14:57 Ответить
...А йеслі би вайеннийе нє расстрєлялі енту машину, ета сдєлалі би салдати НАТИ!
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13.06.2024 14:59 Ответить
а ви шо, хочете щоб москалів на москальщіні срілялі солдати НАТО?
почекайте скоро губернія піде на губернію, аул на аул саніца на станіцу як це вони завжди робили в перехідні часи, від оної влади до іншої.
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13.06.2024 15:19 Ответить
 
 