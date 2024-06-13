Российские военные обстреляли машину с гражданскими в Брянской области РФ. Ранены двое россиян, - СМИ

Российские военные обстреляли авто в Брянской области РФ, в результате чего ранения получили двое гражданских россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Происшествие случилось утром 12 июня в приграничном селе Любечаны Брянской области.

Военные РФ открыли огонь по "Volkswagen Passat" с российскими номерами. Причина - авто не остановилось на КПП.

Двое гражданских россиян, которые находились в машине, получили ранения. Они были госпитализированы в больницу.

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