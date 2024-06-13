Російські військові обстріляли машину з цивільними у Брянській області РФ. Поранено двох росіян, - ЗМІ

Російські військові обстріляли авто у Брянській області РФ, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Подія трапилася вранці 12 червня у прикордонному селі Любечани Брянської області.

Військові РФ відкрили вогонь по "Volkswagen Passat" з російськими номерами. Причина - авто не зупинилося на КПП.

Двоє цивільних росіян, які перебували у машині, дістали поранення. Їх було госпіталізовано до лікарні.

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