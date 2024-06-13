Російські військові обстріляли машину з цивільними у Брянській області РФ. Поранено двох росіян, - ЗМІ
Російські військові обстріляли авто у Брянській області РФ, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.
Подія трапилася вранці 12 червня у прикордонному селі Любечани Брянської області.
Військові РФ відкрили вогонь по "Volkswagen Passat" з російськими номерами. Причина - авто не зупинилося на КПП.
Двоє цивільних росіян, які перебували у машині, дістали поранення. Їх було госпіталізовано до лікарні.
Топ коментарі
+8 susanin
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+7 Vasyl Ivanyk
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+5 Михайло Иляш
показати весь коментар13.06.2024 13:47
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почекайте скоро губернія піде на губернію, аул на аул саніца на станіцу як це вони завжди робили в перехідні часи, від оної влади до іншої.