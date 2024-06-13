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Новини
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Російські військові обстріляли машину з цивільними у Брянській області РФ. Поранено двох росіян, - ЗМІ

Військові РФ обстріляли авто у Брянській області. Поранено двох росіян

Російські військові обстріляли авто у Брянській області РФ, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Подія трапилася вранці 12 червня у прикордонному селі Любечани Брянської області.

Військові РФ обстріляли авто у Брянській області. Поранено двох росіян

Військові РФ відкрили вогонь по "Volkswagen Passat" з російськими номерами. Причина - авто не зупинилося на КПП.

Двоє цивільних росіян, які перебували у машині, дістали поранення. Їх було госпіталізовано до лікарні.

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Автор: 

армія рф (17491) Брянськ (132) росія (65328) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+8
А Воронєж як же ж?!
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13.06.2024 13:46
+7
Бояришник, він такий.
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13.06.2024 13:46
+5
Так "одиннарод" - дай бог щоб вони перейшли лише на рузке
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13.06.2024 13:47
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Бояришник, він такий.
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13.06.2024 13:46 Відповісти
А Воронєж як же ж?!
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13.06.2024 13:46 Відповісти
там ще другі моменти були...
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13.06.2024 14:05 Відповісти
Просіт Агня!
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13.06.2024 14:11 Відповісти
Так "одиннарод" - дай бог щоб вони перейшли лише на рузке
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13.06.2024 13:47 Відповісти
На раїсі тільки так треба зупиняти цивільні транспортні засоби! Можна ще автоматників на перехрестях замість світловорів ставити..
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13.06.2024 13:47 Відповісти
Русня не дасть себе чавити.
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13.06.2024 13:49 Відповісти
...па плану....
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13.06.2024 13:55 Відповісти
Таки точно 3.14****си.
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13.06.2024 13:58 Відповісти
Нууу... - норм наче...
ТакЪдержать!
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13.06.2024 14:04 Відповісти
Село з назвою укрмовою...
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13.06.2024 14:06 Відповісти
Це Гут. Жалко що не вбили...
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13.06.2024 14:10 Відповісти
Та в рот їх і бать!
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13.06.2024 14:20 Відповісти
Volkswagen! Ja-ja!
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13.06.2024 14:57 Відповісти
...А йеслі би вайеннийе нє расстрєлялі енту машину, ета сдєлалі би салдати НАТИ!
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13.06.2024 14:59 Відповісти
а ви шо, хочете щоб москалів на москальщіні срілялі солдати НАТО?
почекайте скоро губернія піде на губернію, аул на аул саніца на станіцу як це вони завжди робили в перехідні часи, від оної влади до іншої.
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13.06.2024 15:19 Відповісти
 
 