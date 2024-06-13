Столица увеличивает помощь ВСУ в этом году до 7,5 млрд грн, - Кличко

Киевсовет на сегодняшней сессии выделит еще 1 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Таким образом в целом помощь защитникам из бюджета столицы составит в этом году уже 7,5 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности. Еще на 1 млрд гривен. Из них 800 млн - по городской программе "Защитник Киева", остальное - на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов. Напомню, в этом году на помощь нашим защитникам столица выделила из бюджета 6,5 млрд гривен. То есть, уже в целом 7,5 млрд", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что кроме бюджетной помощи военным Киев привлекает также благотворительную помощь - дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передает все на фронт.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил на поддержку ВСУ 10% своего бюджета - более 7 миллиардов гривен. Кроме того, столица оказывала социальную помощь военнослужащим и их семьям.

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