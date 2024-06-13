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Столица увеличивает помощь ВСУ в этом году до 7,5 млрд грн, - Кличко

Київ збільшує допомогу воїнам на 1 млрд грн

Киевсовет на сегодняшней сессии выделит еще 1 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Таким образом в целом помощь защитникам из бюджета столицы составит в этом году уже 7,5 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности. Еще на 1 млрд гривен. Из них 800 млн - по городской программе "Защитник Киева", остальное - на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов. Напомню, в этом году на помощь нашим защитникам столица выделила из бюджета 6,5 млрд гривен. То есть, уже в целом 7,5 млрд", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что кроме бюджетной помощи военным Киев привлекает также благотворительную помощь - дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передает все на фронт.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил на поддержку ВСУ 10% своего бюджета - более 7 миллиардов гривен. Кроме того, столица оказывала социальную помощь военнослужащим и их семьям.

Также читайте: 500 FPV, 25 грузовиков и 3 БПЛА "Лелека" передали двум подразделениям ВСУ от громады Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Киев (25572) Киевсовет (1373) Кличко Виталий (4644) помощь (7819)


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Віталя....це НЕ Зе-марафон з 95-м кагалом!
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13.06.2024 15:39 Ответить
Що, зебобік, підгорає зелена дупка?
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13.06.2024 16:15 Ответить
Тільки треба проконтролювати, щоб зЕлині прислужники не розпи#дили!
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13.06.2024 15:55 Ответить
Мені здається, що це набагато більше, ніж фактично витрачає горшей на озброєння Міністерство оборони, бо все інше крадуть.
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13.06.2024 16:14 Ответить
Який Клічко молодець!!!!
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13.06.2024 17:09 Ответить
 
 