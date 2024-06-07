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Новости Фото Война
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500 FPV, 25 грузовиков и 3 БПЛА "Лелека" передали двум подразделениям ВСУ от громады Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум подразделениям Сил обороны передали грузовики и беспилотники, приобретенные за средства громады Киева.

Об этом глава города сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня передали бойцам 7-й отдельной бригады Сил специальных операций 25 грузовых автомобилей ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили их на деньги, выделенные военным из бюджета столицы. Общая стоимость авто - более 39,5 млн грн. Также от громады Киева бойцам 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" Нацгвардии Украины передали еще 500 fpv-дронов и 3 украинских БПЛА "Лелека", предназначенных для ведения разведки. Защитники закупили их за средства, выделенные из бюджета столицы. Это 25 млн грн", - отметил мэр.

Всего на оснащение 7-й бригады ССО Киев недавно направил 50 млн грн, добавил Кличко.

Также смотрите: 92-я бригада получила от громады Киева грузовики, пикапы и дроны, - Кличко. ФОТО

В то же время для бригады "Рубіж" с начала полномасштабной войны из бюджета Киева было выделено более 500 млн грн.

"На эти средства бойцы ранее закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также - системы РЭБ, сотни радиостанций, машины и прочее. Еще в качестве благотворительной помощи передавали 4-й бригаде сотни БПЛА, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты. Город будет продолжать делать все, чтобы помогать всем нашим защитникам и приближать Победу!" - подчеркнул мэр.

Ранее Кличко передал от громады столицы 38 новых авто и партию дронов бойцам 92-й бригады ВСУ, защищающей Харьковскую область.

Также сообщалось, что помощь от киевлян получила 112-я бригада ТрО Киева - более 800 дронов. Кроме того, Кличко проинформировал о выделении из бюджета города дополнительных 150 млн грн на оснащение 112-й бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Громада Киева передала 800 дронов 112-й бригаде ТрО. ФОТО

Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки

Автор: 

Киев (25568) Кличко Виталий (4643) помощь (7816)


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Топ комментарии
+11
Порівняйте як солідно виглядає поруч з військовими Кличко і яким нікчемним поруч з ними є зеленський!
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07.06.2024 17:11
+9
Віталію щира подяка за допомогу нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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07.06.2024 17:53
+3
Вони найсильніше, різняться інтелектуально¡
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07.06.2024 17:24
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Порівняйте як солідно виглядає поруч з військовими Кличко і яким нікчемним поруч з ними є зеленський!
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07.06.2024 17:11 Ответить
ну тут чисто антропометрия,зеля как таковой не виноват
а вот за моральные ценности это другой разговор)
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07.06.2024 17:18 Ответить
Вони найсильніше, різняться інтелектуально¡
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07.06.2024 17:24 Ответить
То Порошенко таємно передав, бо скромний.
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07.06.2024 17:19 Ответить
Тому Ви про це говорите. І де таємно, раз всі знають?))
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07.06.2024 17:59 Ответить
на першому фото поруч з пікапом мабуть пан резнікофф?
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07.06.2024 17:20 Ответить
Та ні , кажуть що воно отримало громадянство США , тому тут , його ,мабуть не побачимо .
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07.06.2024 17:57 Ответить
Так я ж тільки про них, моральниє ценності
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07.06.2024 17:21 Ответить
Віталію щира подяка за допомогу нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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07.06.2024 17:53 Ответить
Хоч Кличко складе конкуренцію Порошенку .
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07.06.2024 17:58 Ответить
То не конкуренція а взаємодія.
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07.06.2024 18:00 Ответить
Да яке там. Порошенко в недосяжності. Минулі вибори , яскравий приклад.😁
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07.06.2024 18:37 Ответить
Просто , якби не невевдячний нарід. Він би знов став,не побоюсь, цього слова,- Отцем Нації.
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07.06.2024 18:42 Ответить
А тут не про вибори йдеться . а про 1 млн. обіцяних дронів.
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08.06.2024 00:25 Ответить
Як я й казала - Порох, потім Кличко - передають на фронт..потім маски-шоу від зе! найубогішого..
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07.06.2024 18:01 Ответить
А вже потім, і дізель шоу .
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07.06.2024 18:51 Ответить
А что военным передал 95 квартал ? Кроме ********** и ************ ?Шутки оно дело такое , особенно во время войны , но пикап получше будет.
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07.06.2024 20:35 Ответить
 
 