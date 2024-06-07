500 FPV, 25 грузовиков и 3 БПЛА "Лелека" передали двум подразделениям ВСУ от громады Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум подразделениям Сил обороны передали грузовики и беспилотники, приобретенные за средства громады Киева.

Об этом глава города сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня передали бойцам 7-й отдельной бригады Сил специальных операций 25 грузовых автомобилей ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили их на деньги, выделенные военным из бюджета столицы. Общая стоимость авто - более 39,5 млн грн. Также от громады Киева бойцам 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" Нацгвардии Украины передали еще 500 fpv-дронов и 3 украинских БПЛА "Лелека", предназначенных для ведения разведки. Защитники закупили их за средства, выделенные из бюджета столицы. Это 25 млн грн", - отметил мэр.

Всего на оснащение 7-й бригады ССО Киев недавно направил 50 млн грн, добавил Кличко.

Также смотрите: 92-я бригада получила от громады Киева грузовики, пикапы и дроны, - Кличко. ФОТО

В то же время для бригады "Рубіж" с начала полномасштабной войны из бюджета Киева было выделено более 500 млн грн.

"На эти средства бойцы ранее закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также - системы РЭБ, сотни радиостанций, машины и прочее. Еще в качестве благотворительной помощи передавали 4-й бригаде сотни БПЛА, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты. Город будет продолжать делать все, чтобы помогать всем нашим защитникам и приближать Победу!" - подчеркнул мэр.

Ранее Кличко передал от громады столицы 38 новых авто и партию дронов бойцам 92-й бригады ВСУ, защищающей Харьковскую область.

Также сообщалось, что помощь от киевлян получила 112-я бригада ТрО Киева - более 800 дронов. Кроме того, Кличко проинформировал о выделении из бюджета города дополнительных 150 млн грн на оснащение 112-й бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Громада Киева передала 800 дронов 112-й бригаде ТрО. ФОТО









