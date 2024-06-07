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Новини Фото Війна
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500 FPV, 25 вантажівок та 3 БПЛА "Лелека" передали двом підрозділам ЗСУ від громади Києва. ФОТОрепортаж

Двом підрозділам Сил оборони передали вантажівки та безпілотники, придбані за кошти громади Києва.

Про це очільник міста повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні передали бійцям 7-ї окремої бригади Сил спеціальних операцій 25 вантажних автомобілів ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету столиці. Загальна вартість авто - понад 39,5 млн грн. Також від громади Києва бійцям 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України передали ще 500 fpv-дронів та 3 українських БПЛА "Лелека", призначених для ведення розвідки. Захисники закупили їх за кошти, виділені з бюджету столиці. Це 25 млн грн", - зазначив мер.

Загалом на оснащення 7 бригади ССО Київ нещодавно спрямував 50 млн грн, додав Кличко.

Також читайте: Автобуси, генератори, медичне обладнання: Кличко запропонував Харкову допомогу від столиці

Водночас для бригади "Рубіж" від початку повномасштабної війни з бюджету Києва було виділено понад 500 млн грн.

"На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше. Ще в якості благодійної допомоги передавали 4-й бригаді сотні БПЛА, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Місто й надалі робитиме все, щоб допомагати всім нашим захисникам та наближати Перемогу!" - наголосив мер.

Раніше Кличко передав від громади столиці 38 нових авто та партію дронів бійцям 92 бригади ЗСУ, які захищають Харківщину.

Також повідомлялося, що допомогу від киян отримала 112 бригада ТрО Києва - понад 800 дронів. Крім того, Кличко поінформував про виділення з бюджету міста додаткових 150 млн грн на оснащення 112 бригади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 92 бригада отримала від громади Києва вантажівки, пікапи та дрони, - Кличко. ФОТО

Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки
Двом підрозділам ЗСУ передали безпілотники та вантажівки

Автор: 

Київ (19525) Кличко Віталій (3516) допомога (8370)


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Топ коментарі
+11
Порівняйте як солідно виглядає поруч з військовими Кличко і яким нікчемним поруч з ними є зеленський!
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07.06.2024 17:11
+9
Віталію щира подяка за допомогу нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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07.06.2024 17:53
+3
Вони найсильніше, різняться інтелектуально¡
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07.06.2024 17:24
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Порівняйте як солідно виглядає поруч з військовими Кличко і яким нікчемним поруч з ними є зеленський!
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07.06.2024 17:11 Відповісти
ну тут чисто антропометрия,зеля как таковой не виноват
а вот за моральные ценности это другой разговор)
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07.06.2024 17:18 Відповісти
Вони найсильніше, різняться інтелектуально¡
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07.06.2024 17:24 Відповісти
То Порошенко таємно передав, бо скромний.
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07.06.2024 17:19 Відповісти
Тому Ви про це говорите. І де таємно, раз всі знають?))
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07.06.2024 17:59 Відповісти
на першому фото поруч з пікапом мабуть пан резнікофф?
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07.06.2024 17:20 Відповісти
Та ні , кажуть що воно отримало громадянство США , тому тут , його ,мабуть не побачимо .
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07.06.2024 17:57 Відповісти
Так я ж тільки про них, моральниє ценності
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07.06.2024 17:21 Відповісти
Віталію щира подяка за допомогу нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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07.06.2024 17:53 Відповісти
Хоч Кличко складе конкуренцію Порошенку .
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07.06.2024 17:58 Відповісти
То не конкуренція а взаємодія.
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07.06.2024 18:00 Відповісти
Да яке там. Порошенко в недосяжності. Минулі вибори , яскравий приклад.😁
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07.06.2024 18:37 Відповісти
Просто , якби не невевдячний нарід. Він би знов став,не побоюсь, цього слова,- Отцем Нації.
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07.06.2024 18:42 Відповісти
А тут не про вибори йдеться . а про 1 млн. обіцяних дронів.
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08.06.2024 00:25 Відповісти
Як я й казала - Порох, потім Кличко - передають на фронт..потім маски-шоу від зе! найубогішого..
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07.06.2024 18:01 Відповісти
А вже потім, і дізель шоу .
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07.06.2024 18:51 Відповісти
А что военным передал 95 квартал ? Кроме ********** и ************ ?Шутки оно дело такое , особенно во время войны , но пикап получше будет.
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07.06.2024 20:35 Відповісти
 
 