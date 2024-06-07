500 FPV, 25 вантажівок та 3 БПЛА "Лелека" передали двом підрозділам ЗСУ від громади Києва. ФОТОрепортаж

Двом підрозділам Сил оборони передали вантажівки та безпілотники, придбані за кошти громади Києва.

Про це очільник міста повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні передали бійцям 7-ї окремої бригади Сил спеціальних операцій 25 вантажних автомобілів ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету столиці. Загальна вартість авто - понад 39,5 млн грн. Також від громади Києва бійцям 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України передали ще 500 fpv-дронів та 3 українських БПЛА "Лелека", призначених для ведення розвідки. Захисники закупили їх за кошти, виділені з бюджету столиці. Це 25 млн грн", - зазначив мер.

Загалом на оснащення 7 бригади ССО Київ нещодавно спрямував 50 млн грн, додав Кличко.

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Водночас для бригади "Рубіж" від початку повномасштабної війни з бюджету Києва було виділено понад 500 млн грн.

"На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше. Ще в якості благодійної допомоги передавали 4-й бригаді сотні БПЛА, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Місто й надалі робитиме все, щоб допомагати всім нашим захисникам та наближати Перемогу!" - наголосив мер.

Раніше Кличко передав від громади столиці 38 нових авто та партію дронів бійцям 92 бригади ЗСУ, які захищають Харківщину.

Також повідомлялося, що допомогу від киян отримала 112 бригада ТрО Києва - понад 800 дронів. Крім того, Кличко поінформував про виділення з бюджету міста додаткових 150 млн грн на оснащення 112 бригади.

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