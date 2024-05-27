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Новини
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Автобуси, генератори, медичне обладнання: Кличко запропонував Харкову допомогу від столиці

кличко

Мер Києва Віталій Кличко запропонував Харкову допомогу від столичної громади.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ готовий відправити в Харків допомогу — 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів. Кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російських варварів. Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету "Епіцентр". Кияни щиро співчувають родинам загиблих харківʼян", - заявив Кличко.

Мер Києва також звернувся до міжнародних партнерів, від яких залежить надання необхідного озброєння Україні. Зокрема, й ППО для Харкова.

"Україні потрібна зброя, щоб захищатися й щоб відповідати агресору! Досить дискусій щодо того, чи повинна Україна мати змогу зупинити ворога, завдаючи удари по його території!" - підкреслив Кличко.

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Як відомо, вдень 25 травня російські війська нанесли авіаудар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В торговельному центрі в цей час перебувало близько 200 людей. Виникла масштабна пожежа. Вже відомо про 16 загиблих та 45 постраждалих, розбір завалів триває.

Автор: 

Київ (19448) Кличко Віталій (3510) допомога (8336) Харків (5581)


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Топ коментарі
+7
Молодець!!!
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27.05.2024 18:01
+4
роби, Віталій.
вантажівкі з допомогою Харківу від столиці вже повинні бути в дорозі...
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27.05.2024 17:09
+2
Угу, або обшуки від Зе! у Київраді.
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27.05.2024 17:12
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роби, Віталій.
вантажівкі з допомогою Харківу від столиці вже повинні бути в дорозі...
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27.05.2024 17:09 Відповісти
Угу, або обшуки від Зе! у Київраді.
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27.05.2024 17:12 Відповісти
Молодець!!!
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27.05.2024 18:01 Відповісти
Ще б зеГнида допомогла Харкову з ПВО.
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27.05.2024 20:15 Відповісти
Спасибо Киеву и конечно Мэру Виталию от харьковчан. Кто бы ещё пво нужное подарил или продал? Сегодня опять в 16-45 примерно накрыло город, по двум районам. Есть уже погибшие и десятки раненых, ущерб уже не считают---а смысл? Ночь впереди. И траур по вчерашнему сегодня. Тут траур можно не отменять. Сколько же этот город внёс свой колосальный вклад в ЯО совдепии! Десятки тысяч людей работали и на космос в том числе! И такая вот метаморфоза остались как на растрел в тире по мишеням! С хорошим освещением и близкой дистанции. Погибает город и люди уезжают, а мозги давно уехали. Правильно сделали.
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27.05.2024 20:21 Відповісти
Правильно уезжать! Спасать нала людей! Не время для зэленого пиара "незламности"! Людской капитал важнее территорий и зданий
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27.05.2024 20:26 Відповісти
Вот пример для Президента, сильно сказано, не мямля гундо..... ой, пардон, я и забыл что нет сейчас президента .... в такой страшный период живем,
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27.05.2024 20:24 Відповісти
А о том, что наши люди сидят в окопах и погибают некоторые здесь как-то умалчивают, наверное их жизни не важны, типа "умные уехали". Да и территория не нужна, только вот путину наша территория очень нужна.
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28.05.2024 01:25 Відповісти
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28.05.2024 09:41 Відповісти
 
 